Zdroj: Honor

Po nějako době zde máme další chytré hodinky od společnosti Honor. Sice se snaží lákat na materiály a funkce, ale jedna podstatná věc zde chybí.

Honor Watch 5 Ultra

Společnost se chlubí, že hodinky Honor Watch 5 Ultra mají pro konstrukci použitý titan a samotná ochrana displeje je ze safíru. To by odpovídalo prémiové kategorii, ale dle specifikací zde není podpora pro GPS, což je škoda. Na druhou stranu se mají hodit i pro plavání a mají také vydržet ponory do hloubky 40 metrů.

Bohužel nemají funkci placení v obchodech, s čímž souvisí i samotná softwarová výbava. Honor nasadil vlastní proprietární systém, což je škoda. Hodinkám by rozhodně slušel Wear OS od Googlu. Na druhou stranu se chlubí výdrží až 15 dnů na jedno nabití. K dispozici je přes sto sportovních režimů a nejrůznější fitness funkce.

Honor Watch 5 Ultra jsou v něčem první. Jedná se o první model s podporou EKG. Mohou tak případně upozornit na začínající komplikace nebo nesrovnalosti. Co se týče displeje, tak je zde AMOLED panel s úhlopříčkou 1,5 palců a s rozlišením 466 x 466 pixelů, přičemž je zde variabilní obnovovací frekvence až do hodnoty 60 Hz.

Samotná cena zatím nebyla uvedena a také si musíme počkat na informace o dostupnosti na našem trhu.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články Honor Watch 5 Ultra jsou nové hodinky, lákají na titan a safír

Předchozí článek T-Mobile má novou předplacenku, je určena pro chytrá zařízení Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama