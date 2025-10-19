Oppo vydává 5. generaci svého tabletu

Oppo Pad 5 | Zdroj: Gizmochina
Firma Oppo na trh přináší novou generaci tabletu, která bude dostupná pod názvem Pad 5. Aktuální přírůstek má hlavně lákat na kvalitní displej, výkonný hardware, slušnou výdrž nebo hromadu funkcí usnadňující nejen kancelářskou práci. Čínský producent by v nejbližší době měl toto zařízení vydat také pod značkou OnePlus ze stejného korporátu.
Uspokojí většinu
Model dopředu dostal 12,1palcový LCD panel s 3K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Druhá verze tabletu s přídomkem Soft Light navíc potěší matným displejem. Již pod ním běží čipset Dimensity 9400+ od MediaTeku, který kombinují se čtyřmi konfiguracemi paměti. Kovové šasi z podstatné části zabírá 10 165mAh baterie včetně technologie rychlého 67W nabíjení.
Uživatelé z každé strany najdou jeden 8MPx snímač. Součástí softwarové stránky je operační systém Android 16 v rámci známé platformy ColorOS 16. Ve zbytku výbavy čeká i technologie NFC, reproduktory s certifikací Hi-Res či podpora dotykového pera Pencil 2/2 Pro z vlastní dílny. Výrobce od středy 22. října bude nabízet celkem tři barevné varianty (fialovou, stříbrnou, šedou).
Prodejní ceny Oppo Pad 5
- 8 + 128 GB – cca 7 589 Kč
- 8 + 256 GB – cca 8 173 Kč
- 8 + 256 GB Soft Light – cca 9 049 Kč
- 12 + 256 GB – cca 9 049 Kč
- 12 + 256 GB Soft Light – cca 9 927 Kč
- 16 + 512 GB – cca 10 511 Kč
Zdroje: gizmochina.com, fonearena.com
