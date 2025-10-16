Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech PODCAST

Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech
2025-10-16T18:10:12+02:00
• 16. 10. 2025#Ostatní #Podcast

Tentokrát po delší době v plné sestavě Michal, Míra a Přemek. Novinkový díl přináší tentokrát nabité povídání o Facebooku, umělé inteligenci, nových sluchátkách CMF Headphone Pro nebo také o autech, která mají vydávat nové zvuky. Povíme si nicméně také o tom, že na tom v Česku nejsme zase tak špatně ohledně jedné záležitosti.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

