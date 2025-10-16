Chtěli nám zrušit Facebook! Podcast o AI, sluchátkách a autech

Tentokrát po delší době v plné sestavě Michal, Míra a Přemek. Novinkový díl přináší tentokrát nabité povídání o Facebooku, umělé inteligenci, nových sluchátkách CMF Headphone Pro nebo také o autech, která mají vydávat nové zvuky. Povíme si nicméně také o tom, že na tom v Česku nejsme zase tak špatně ohledně jedné záležitosti.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.
