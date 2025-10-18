Wi-Fi 8 je na obzoru: TP-Link předvedl první funkční prototyp nové generace bezdrátového připojení

Zdroj: Qualcomm
Ještě jsme si pořádně nezvykli na výhody Wi-Fi 7 a už se na technologickém obzoru rýsuje další generace bezdrátového Wi-Fi standardu. Společnost TP-Link oznámila úspěšné testování prototypu Wi-Fi 8, čímž udělala významný krok směrem k bezdrátové budoucnosti.
Co je Wi-Fi 8 a v čem bude přelomová?
Standard Wi-Fi 8, označovaný jako 802.11bn, představuje novou generaci bezdrátového připojení, která však tentokrát nemíří jen za vyššími rychlostmi. Hlavní důraz bude kladen na stabilitu, spolehlivost a schopnost zvládat extrémní podmínky v reálném prostředí. Qualcomm, který se podílí na vývoji, ve svém červencovém blogu zdůrazňuje, že Wi-Fi 8 má ambici přiblížit se spolehlivosti kabelového připojení.
Wi-Fi 8 bude využívat stávající frekvenční pásma 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz a nabídne teoretickou šířku kanálu až 320 MHz s maximální přenosovou rychlostí 23 Gb/s. To však není hlavní tahák. Nový standard bude optimalizován pro prostředí s nízkým signálem, přetížené sítě a velký počet připojených zařízení.
První testy připojení: TP-Link kam směřuje
TP-Link potvrdil, že se mu podařilo úspěšně ověřit základní funkce prototypu Wi-Fi 8 — konkrétně vysílání beacon signálu a přenos dat. To podle společnosti znamená zásadní milník, který potvrzuje technologickou připravenost pro budoucí spotřebitelská zařízení.
Testovaný hardware vznikl v rámci průmyslového partnerství a TP-Link očekává, že první zařízení s podporou Wi-Fi 8 dorazí na trh ještě před oficiálním schválením standardu, které je ze strany IEEE plánováno na rok 2028.
Stabilita a plynulost místo rychlostních rekordů
Zásadní změnou ve filozofii vývoje je posun od honby za teoretickými maximy směrem k optimalizaci reálného uživatelského zážitku. Wi-Fi 8 má zvládat připojení většího počtu zařízení bez výpadků, zpoždění nebo kolísání kvality. To ocení především hráči, streameři a ti, kdo pravidelně využívají videohovory, což by mělo přinést konec rozpadávání hlasu a zamrzání obrazu. Díky schopnosti spravovat více paralelních připojení i při horším signálu nebo pohybu v domácnosti se Wi-Fi 8 může stát základem nové generace chytré domácnosti i kanceláře.
Co nás čeká dál?
Vývoj Wi-Fi 8 je teprve na začátku, ale směr je jasný. Namísto neustálého navyšování rychlostí bude klíčovým faktorem spolehlivost a použitelnost v každodenním provozu. TP-Link i Qualcomm se netají ambicí přinést Wi-Fi 8 pro reálné využití dříve, než bude standard formálně schválen.
