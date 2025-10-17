Honor představuje kvalitní ANC sluchátka Earbuds 4

Honor Earbuds 4 | Zdroj: Honor
Na poslední tiskové konferenci společnosti Honor nechyběla ani nová bezdrátová sluchátka. Nejnovější přírůstek nese název Earbuds 4, a z pohledu výbavy budou dokonce patřit mezi špičku ve své kategorii. Čínský producent u nich totiž nezapomněl na žádnou klíčovou technologii včetně plnohodnotného ANC. Navíc příjemným překvapením je velmi přijatelná prodejní cena.
Sázka na jednoduchost
Uvnitř sluchátka se nachází dva měniče (11 + 6 mm) a systém tří mikrofonů. Dohromady dokážou snížit okolní hluk do výše 50 dB, přičemž uživatel si může nastavit tři různé úrovně potlačení. Pozornosti nesmí uniknout ani dva transparentní režimy nebo herní režim s nízkou latencí. Nasazená 45mAh baterie slibuje výdrž v rozmezí 5 až 9 hodin.
Dodávané pouzdro obsahuje 500mAh baterii, která prodlužuje provoz na celkových 25 až 46 hodin dle používání ANC. Každopádně pouhých 10 minut nabíjení přidá další 3 hodiny poslechu. Udaná certifikace IP54 platí pouze u samotných sluchátek. Párování zajišťuje Bluetooth 5.3 a doprovodná aplikace přináší funkce, jako je ekvalizér či Najít sluchátka.
Dále nechybí ani funkce redukce hluku při telefonování díky umělé inteligenci, vícebodové připojení, dotykové ovládání nebo prostorový poslech. Za doporučenou cenu v přepočtu 1 165 Kč lze vybírat ze dvou základních barev (bílé, černé).
Zdroje: honor.com, gizmochina.com, fonearena.com
