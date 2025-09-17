CMF chystá další novinky, sluchátka CMF Headphone Pro

Relativně nedávno jsme se dočkali prvních velkých sluchátek od Nothing, které se vyznačují vskutku netradičním designem. Celkem se ale dalo čekat, že firma nezůstane u jednoho modelu. Nečekejte, že by další kousek přišel od Nothing. Co nevidět se dočkáme dalšího kousku od subznačky CMF.

CMF Headphone Pro

Subznačka CMF představila relativně nedávno sluchátka Buds 2 Plus a Buds 2a, ale také i základní model CMF Buds 2 (recenze), ale kromě toho se nabízí i mobil CMF Phone 2 Pro (recenze). Nyní chystá další produkt, z další kategorie. Konkrétně se dočkáme sluchátek CMF Headphone Pro, tedy větší bezdrátová sluchátka s vyměnitelnými náušníky.

Tentokrát společnost nasadí trochu jiný design, tedy spíše tradičnější oproti modelu od Nothing. Bohužel společnost neprozradila nějaké specifikace nebo samotnou cenu. Zatím máme k dispozici video, viz výše, a také informaci, že k představení dojde 29. září ve 13:30.

Předpokládáme, že CMF Headphone Pro budou podstatně levnější než Nothing Headphone (1), ale současně nabídnout aktivní potlačení hluku a dobrou výdrž na jedno nabití. Zřejmě budou chybět pokročilejší technologie, ale nebudeme předbíhat. Více se dozvíme zanedlouho.

