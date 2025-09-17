CMF chystá další novinky, sluchátka CMF Headphone Pro

Zdroj: CMF
Relativně nedávno jsme se dočkali prvních velkých sluchátek od Nothing, které se vyznačují vskutku netradičním designem. Celkem se ale dalo čekat, že firma nezůstane u jednoho modelu. Nečekejte, že by další kousek přišel od Nothing. Co nevidět se dočkáme dalšího kousku od subznačky CMF.
Headphone (1) jsou první náhlavní sluchátka od Nothing, stojí 7 699 Kč
CMF Headphone Pro
Subznačka CMF představila relativně nedávno sluchátka Buds 2 Plus a Buds 2a, ale také i základní model CMF Buds 2 (recenze), ale kromě toho se nabízí i mobil CMF Phone 2 Pro (recenze). Nyní chystá další produkt, z další kategorie. Konkrétně se dočkáme sluchátek CMF Headphone Pro, tedy větší bezdrátová sluchátka s vyměnitelnými náušníky.
Tentokrát společnost nasadí trochu jiný design, tedy spíše tradičnější oproti modelu od Nothing. Bohužel společnost neprozradila nějaké specifikace nebo samotnou cenu. Zatím máme k dispozici video, viz výše, a také informaci, že k představení dojde 29. září ve 13:30.
Předpokládáme, že CMF Headphone Pro budou podstatně levnější než Nothing Headphone (1), ale současně nabídnout aktivní potlačení hluku a dobrou výdrž na jedno nabití. Zřejmě budou chybět pokročilejší technologie, ale nebudeme předbíhat. Více se dozvíme zanedlouho.
WELOCK: chytrý zámek i příslušenství nyní za výbornou cenu
