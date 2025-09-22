Mobily Nokia budou na trhu ještě nějakou chvíli

Nokia G42 5G; Zdroj: HMD Global
Nokia svého času patřila mezi velikány v případě mobilů. S nástupem smartphonů ale promarnila šanci a ne příliš vhodná rozhodnutí nakonec zapříčinila úpadek. Po změně majitelů a nejrůznějších pokusů se nakonec o výrobu stará společnost HMD Global. Už ale i tato společnost dnes produkuje zařízení pod vlastní značkou. Dnes už nenajdete smartphone s označením Nokia, maximálně běžný „hloupý“ mobil. I tak byla budoucnost nejasná.
Ještě nedávno bylo nejisté, jestli mobily Nokia zcela zmizí z trhu, případně se najde nový partner, který se pokusí opět vrátit Nokii na výslunní. Jak se ale dozvídáme, tak došlo v tichosti k prodloužení licence na dobu určitou.
HMD Global stále tedy bude vyrábět mobily Nokia, byť letos měla smlouva vypršet. Nově platí dohoda na další tři roky, takže se stále budou objevovat Nokie na trhu. Ani jedna společnost veřejně nekomentovala tuto změnu, ale z dostupných informací víme, že hlavním důvodem k prodloužení nejsou jen zkušenosti firmy HMD Global, stojí za tím i samotný trh.
HMD Global totiž ovládá přibližně 22 % trhu v Indii s hloupými mobily. Samotná licence se zřejmě vyplatí, ale jak asi tušíme, HMD se pokusí zákazníky přeorientovat na svou vlastní značku, aby nemuselo docházet k prodlužování licence, která nemusí být levná. Co se stane s Nokií, jako se značkou mobilů, za tři roky, nevíme. Celkem pochybujeme, že se někdy někomu podaří vrátit značku mezi velké hráče.
