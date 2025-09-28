Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, levné, sportovní a velmi drahé

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Carneo GTR eXpedition
GPS už není jen výsadou dražších modelů, jak dokazuje Carneo GTR eXpedition. Zde je také AMOLED displej a výdrž na jedno nabití se pohybuje kolem dvou týdnů. Dokonce je zde i SOS tlačítko.HEUREKACarneo GTR eXpeditionCena od 2 257 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Ksix Pulse
Nízká cena jasně naznačuje, že se zde nebude nabízet mnoho zajímavých vlastností, i tak je výdrž například sedm dnů. Nabízí se více než 100 sportovních režimů, měří srdeční tep, SpO₂ i spánek.HEUREKAKsix PulseCena od 899 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Carneo GTR Falcon HR+
U těchto hodinek jde vidět jasná inspirace modely od Samsungu, ale jinak se zde nabízí více než 100 sportovních režimů, AMOLED displej a na jedno nabití vydrží týden.HEUREKACarneo GTR Falcon HR+Cena od 2 190 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garmin Fenix 8 PRO
Hodinky Fenix 8 Pro jsou nejnovějším lákadlem z dílen Garminu a na českém trhu se začínají objevovat v různých variantách. Cena je vysoká, ale to je pochopitelné vzhledem k funkcím, možnostem a také k použitým materiálům.HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 47 mm,...Cena od 29 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 47 mm,...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 51 mm,...Cena od 34 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 51 mm,...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 51 mm,...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin fenix 8 Pro 51 mm...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 Pro 51mm...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
