Chytré hodinky nově v obchodech – s GPS, levné, sportovní a velmi drahé

2025-09-28T13:35:57+02:00
• 28. 9. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Carneo GTR eXpedition

GPS už není jen výsadou dražších modelů, jak dokazuje Carneo GTR eXpedition. Zde je také AMOLED displej a výdrž na jedno nabití se pohybuje kolem dvou týdnů. Dokonce je zde i SOS tlačítko.

HEUREKACarneo GTR eXpedition na Heureka.czCarneo GTR eXpeditionCena od 2 257 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

4357dda7 a065 47bf 98e1 efa787ae5422 0x0x

Ksix Pulse

Nízká cena jasně naznačuje, že se zde nebude nabízet mnoho zajímavých vlastností, i tak je výdrž například sedm dnů. Nabízí se více než 100 sportovních režimů, měří srdeční tep, SpO₂ i spánek.

HEUREKAKsix Pulse na Heureka.czKsix PulseCena od 899 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

9385a15a 408f 486d 9538 3081b12bce96 2000x2000x

Carneo GTR Falcon HR+

U těchto hodinek jde vidět jasná inspirace modely od Samsungu, ale jinak se zde nabízí více než 100 sportovních režimů, AMOLED displej a na jedno nabití vydrží týden.

HEUREKACarneo GTR Falcon HR+ na Heureka.czCarneo GTR Falcon HR+Cena od 2 190 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

a6f4624f 6514 4012 9623 94f8f406c89a 2000x2000x

Garmin Fenix 8 PRO

Hodinky Fenix 8 Pro jsou nejnovějším lákadlem z dílen Garminu a na českém trhu se začínají objevovat v různých variantách. Cena je vysoká, ale to je pochopitelné vzhledem k funkcím, možnostem a také k použitým materiálům.

HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 47 mm, AMOLED, Sapphire, Black/Pebble Grey 010-03198-01 na Heureka.czGarmin Fenix 8 PRO 47 mm,...Cena od 29 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 47 mm, AMOLED, Sapphire, Carbon grey/Chestnut 010-03198-40 na Heureka.czGarmin Fenix 8 PRO 47 mm,...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 51 mm, AMOLED, Sapphire, Carbon grey/Chestnut 010-03199-40 na Heureka.czGarmin Fenix 8 PRO 51 mm,...Cena od 34 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 51 mm, AMOLED, Sapphire, Black/Pebble Grey 010-03199-01 na Heureka.czGarmin Fenix 8 PRO 51 mm,...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO 51 mm, AMOLED, Sapphire, Graphite/Black 010-03199-11 na Heureka.czGarmin Fenix 8 PRO 51 mm,...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin fenix 8 Pro 51 mm AMOLED Sapphire - Titanium / Graphite Silicone Band + Topo Czech PRO voucher 010-03199-11 na Heureka.czGarmin fenix 8 Pro 51 mm...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 Pro 51mm AMOLED Sapphire Titanium Graphite 010-03199-11 na Heureka.czGarmin Fenix 8 Pro 51mm...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

cfaa4bc8 e83a 4af4 9dfb 43492745120f 0x0x

