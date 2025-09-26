Facebook Seznamka nově s AI asistencí: pomůže vám chatbot najít lásku?

Zdroj: Dotekomanie
Facebook přichází s novinkou ve své seznamovací službě Facebook Seznamka. Nasazuje umělou inteligenci, která má pomoci uživatelům najít ideální protějšek a vylepšit profil. Má šanci uspět tam, kde selhávaly algoritmy i instinkty?
Dvě nové AI funkce v aplikaci Facebook Seznamka
Společnost Meta oznámila zavedení dvou nových funkcí založených na umělé inteligenci, které postupně zavádí do aplikace Facebook Seznamka v USA a Kanadě. První z nich je chatbot s názvem „dating assistant“ – seznamovací asistent, druhou pak funkce „Meet Cute“, která má překvapit uživatele nečekaným návrhem potenciálního partnera.
Seznamovací asistent: virtuální expert na lásku
V hlavní roli je AI chatbot, který funguje jako osobní seznamovací asistent. Uživatelům má pomoci nejen s výběrem potenciálních partnerů, ale i s tvorbou či vylepšením vlastního profilu. Podle Meta může uživatel například jednoduše zadat větu typu „Najdi mi holku z Brna, co pracuje v IT“ a chatbot mu nabídne relevantní profily. Kromě toho umí generovat nápady na rande a poradit, jak se lépe prezentovat.
Meta tímto krokem reaguje na přetlak v seznamovacích aplikacích, kde neustálé „swipování“ často vede k únavě, frustraci a ztrátě motivace pokračovat. AI má v tomto směru přinést nový impuls a hlavně efektivnější cestu k navázání kontaktu.
Meet Cute: překvapení týdne na základě algoritmu
Druhou funkcí je Meet Cute – týdenní návrh partnera, kterého uživateli doporučí samotný algoritmus Facebooku. Ten je navržen tak, aby na základě uživatelských dat a preferencí vybral někoho, kdo by mohl být ideálním protějškem – i když si ho uživatel třeba sám nevybral.
Záhadou však zůstává, jak konkrétně tento algoritmus funguje. Meta ve svém blogovém příspěvku neuvádí žádné detaily o tom, jak AI posuzuje kompatibilitu. Uživatelé mají každopádně možnost tuto funkci kdykoli vypnout.
AI a hledání lásky: Krok vpřed, nebo slepá ulička?
Zavedení umělé inteligence do seznamování vzbuzuje smíšené reakce. Na jednu stranu se jedná o logický krok v době, kdy AI proniká do všech oblastí našeho života. Na stranu druhou se nabízí otázka, zda je „osobní“ kontakt s chatbotem to, co uživatelé opravdu chtějí.
Facebook Seznamka je navíc sama o sobě méně známou a méně využívanou službou v porovnání s konkurenty jako Tinder nebo Bumble. Nové funkce tak mohou být pokusem o znovuoživení a přilákání uživatelů zpět.
Bude ale AI dostatečně empatická a přesná v tom, co lidé hledají? Dokáže rozeznat jemné nuance osobních preferencí, hodnot a emocí? Anebo se uživatelé brzy setkají s tím, že jim chatbot doporučí někoho jen proto, že sdílí stejné zájmy?
