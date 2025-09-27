Snapdragon X2 Elite jsou nové procesory s pořádnou dávkou výkonu

Snapdragon X2 Elite jsou nové procesory s pořádnou dávkou výkonu
2025-09-27T16:00:16+02:00
• 27. 9. 2025#Ostatní

Zdroj: Qualcomm

Qualcomm opět útočí na trh s novými čipy. Mimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 představila společnost rovnou tři procesory určené pro počítače. Nová řada čipů X2 Elite přijde už na jaře 2026 a má rozhodně co nabídnout.

Nové Snapdragon procesory předčily očekávání

Nová řada procesorů X2 Elite přináší rovnou tři modely. Těmi jsou X2 Elite s 12 jádry, X2 Elite s 18 jádry a X2 Elite Extreme, rovněž s 18 jádry. Všechny zmíněné čipy jsou postavené na 3nm technologii a třetí generaci jader Oryon. První notebooky osazené touto sadou by se pak na trh měly dostat již na jaře.

Dle tiskové zprávy Qualcommu disponuje základní model řady X2 Elite 12 jádry (6x 4,0 GHz, boost 4,7 GHz + 6x 3,4 GHz), grafickým čipem Adreno x2-85 (1,70 GHz) a 34 MB paměti cache. Druhý model X2 Elite má celkem 18 jader. 12 výkonných běžících na rychlosti 4,0 GHz (boost 4,7 GHz) a 6 dalších jader na frekvenci 3,4 GHz. Tento procesor by měl podle Qualcommu i náročnější úkoly zvládat s lehkostí.

snapdragon x2 elite 2 1600x900x

Zdroj: Qualcomm

Vrcholem řady je model Snapdragon X2 Elite Extreme. Ten rovněž disponuje celkem 18 jádry, z nichž je 12 výkonných o frekvenci 4,4 GHz (boost až 5,0 GHz) a 6 efektivních (3,6 GHz). Čip má zvládnout i ty nejsložitější úkoly, přičemž by měl zachovat vícedenní výdrž baterie. Elite Extreme stejně jako ostatní procesory řady navíc těží z nové NPU jednotky, která je dle Qualcommu nejvýkonnější na trhu s notebooky.

Celkově představuje nová řada procesorů od Qualcommu velký posun. Nové čipy mají být ve srovnání s předchozí generací až o 31 % výkonnější. Při stejném výkonu je pak jejich spotřeba o 43 % menší. Není tak vůbec žádný pochyb, že bude mít konkurence na jaře opravdu co dělat.

Zdroje: qualcomm.com, qualcomm.com, gsmarena.com

