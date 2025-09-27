Nové Ray-Ban Meta Gen 2: delší výdrž a 3K video

Zdroj: 9to5google
Meta uvádí druhou generaci chytrých brýlí Ray-Ban Meta. Nový model přináší dvojnásobnou výdrž baterie, kvalitnější kameru s natáčením 3K videa a několik nových funkcí. Daní je ale vyšší cenovka, než měl původní model.
Co přinášejí Ray-Ban Meta Gen 2?
Ray-Ban Meta Gen 2 staví na úspěchu první generace, ale vylepšují její slabá místa. Hlavní vylepšení se týkají výdrže baterie, kvality videa a nových funkcí zaměřených na zvuk a interakci.
Zatímco první generace nabídla zhruba 4 hodiny provozu, Ray-Ban Meta Gen 2 vydrží až 8 hodin na jedno nabití. Nabíjecí pouzdro je navíc vylepšené – poskytne až 48 hodin celkové výdrže (oproti původním 32 hodinám) a za 20 minut dokáže brýle nabít na 50 %.
Zdroj: 9to5google
Vylepšená kamera s podporou 3K videa
Ray-Ban Meta Gen 2 umí nově nahrávat video ve 3K rozlišení (2 880×2 880 pixelů) při 30 snímcích za sekundu. Kromě toho podporuje i další formáty:
- 3K při 30 fps (do 3 minut),
- 1 440p při 30 fps,
- 1 200p při 60 fps.
Stále se však jedná o nahrávání vertikálního videa, což je vhodné zejména pro sociální sítě. Později v tomto roce má Meta přidat i podporu hyperlapse a zpomaleného videa.
Nové funkce a lepší zvuk
Jednou z novinek je funkce “conversation focus”, která zvýrazní hlas osoby, se kterou mluvíte – a přehraje jej přes reproduktory zabudované v brýlích. To by mělo usnadnit komunikaci ve hlučném prostředí.
Různé styly a barevná provedení
Ray-Ban Meta Gen 2 jsou dostupné v ikonických rámech Wayfarer, Skyler a Headliner, a to v různých barvách. Cena začíná na 379 dolarech, tedy zhruba 7 800 Kč. První generace zůstává v prodeji od 299 dolarů, tedy přibližně 6 200 Kč.
Meta + Oakley: Nové chytré brýle Vanguard
Kromě spolupráce s Ray-Ban rozšiřuje Meta i partnerství s Oakley. Výsledkem jsou nové chytré brýle Oakley Vanguard s IP67 odolností vůči vodě a prachu, širokoúhlým objektivem (122°), hlasitějšími reproduktory, integrací s Garmin zařízeními a výdrží až 9 hodin na jedno nabití.
Zdroj: 9to5google
Brýle Vanguard používají skla Oakley PRIZM, která zvyšují kontrast a ostrost obrazu. Cena začíná na 499 dolarech, což je přibližně 10 300 Kč, a jsou k dispozici k předobjednání s dodáním v říjnu.
Zdroj: 9to5google.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Inovativní topení za volantem: Hcalory HBH2 a TB2S+ redefinují komfort v chladných podmínkách
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře