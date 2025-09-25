Nová aplikace Můj Vodafone+ přichází i s Vodafone Happy

Zdroj: Vodafone
Mobilní operátoři čím dál více vsází na bonusové programy, kde se objevují výhodné nabídky, slevy, soutěže, případně jsou k dispozici doplňkové služby například v podobě předplatného, i v rámci streamovacích služeb. O2 má již nějakou dobu svůj vlastní program, stejně jako T-Mobile. Nyní přichází třetí mobilní operátor s novou aplikací Můj Vodafone+, kde je k dispozici i věrnostní nebo spíše bonusový program Vodafone Happy.
Můj Vodafone+
Operátor uvádí, že aplikace Můj Vodafone+ bylo kompletně vytvořena interním týmem, což znamená, že Vodafone nevyužil nějaké třetí strany k dodání aplikace. Současně se myslelo hlavně na bezpečnost. Aplikace je postavena na nových základech, takže se nejedná jen o aktualizaci stávající. Současně se nabízí jako samostatná aplikace, což v praxi znamená, že současná Můj Vodafone je stále k dispozici, ale fungovat bude jen několik měsíců. Operátor postupně bude vyzývat uživatele ke stažení Můj Vodafone+ v následující době.
„Uvedení aplikace Můj Vodafone+ a věrnostního programu Vodafone Happy je klíčovým milníkem naší digitální strategie. Naším cílem je přinášet zákazníkům nejen špičkovou úroveň zabezpečení a komfortu, ale také maximálně personalizované služby a nabídky. Nová aplikace je výsledkem intenzivní spolupráce mezinárodních týmů a naslouchání potřebám uživatelů. Věříme, že právě špičková zákaznická péče, interakce se zákazníky a věrnostní program Vodafone Happy jsou důležitými pilíři, na C2 General kterých budujeme budoucnost digitálního zákaznického zážitku ve Vodafonu,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment.
Zatím se ale jedná jen o oznámení novinky, ale k dispozici pro Android a iOS bude až v první polovině října. Zatím ji tedy nehledejte v obchodech s aplikacemi. Na co se ale uživatelé mohou těšit, je například chatbot TOBi, respektive prošel aktualizací a má být chytřejší než současná verze. Samozřejmě došlo k nasazení AI.
Současně se zákazníci Vodafonu mohou těšit na věrnostní program Vodafone Happy, který v tuto chvíli funguje v sedmi zemích a používá ho 30 milionů zákazníků. Zde se budou nabízet slevy a nejrůznější bonusy s konkrétním zacílením na každého zákazníka. Jedním z parametrů bude i to, jak dlouho je klient u operátora.
Nová aplikace později dostane u funkci ověření identity během hovoru, případně funkci diagnostiky pevného připojení k internetu. Také se pracuje na správě veškerých požadavků. Vodafone takto začíná na zelené louce a buduje si nový ekosystém, tedy v případě aplikace. Ostatně je jednou za čas potřeba zahodit původní verzi a začít znova.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře