Nová aplikace Můj Vodafone+ přichází i s Vodafone Happy

Nová aplikace Můj Vodafone+ přichází i s Vodafone Happy
2025-09-25T13:37:03+02:00
• 25. 9. 2025#Mobilní operátoři

Zdroj: Vodafone

Mobilní operátoři čím dál více vsází na bonusové programy, kde se objevují výhodné nabídky, slevy, soutěže, případně jsou k dispozici doplňkové služby například v podobě předplatného, i v rámci streamovacích služeb. O2 má již nějakou dobu svůj vlastní program, stejně jako T-Mobile. Nyní přichází třetí mobilní operátor s novou aplikací Můj Vodafone+, kde je k dispozici i věrnostní nebo spíše bonusový program Vodafone Happy.

Můj Vodafone+

Operátor uvádí, že aplikace Můj Vodafone+ bylo kompletně vytvořena interním týmem, což znamená, že Vodafone nevyužil nějaké třetí strany k dodání aplikace. Současně se myslelo hlavně na bezpečnost. Aplikace je postavena na nových základech, takže se nejedná jen o aktualizaci stávající. Současně se nabízí jako samostatná aplikace, což v praxi znamená, že současná Můj Vodafone je stále k dispozici, ale fungovat bude jen několik měsíců. Operátor postupně bude vyzývat uživatele ke stažení Můj Vodafone+ v následující době.

„Uvedení aplikace Můj Vodafone+ a věrnostního programu Vodafone Happy je klíčovým milníkem naší digitální strategie. Naším cílem je přinášet zákazníkům nejen špičkovou úroveň zabezpečení a komfortu, ale také maximálně personalizované služby a nabídky. Nová aplikace je výsledkem intenzivní spolupráce mezinárodních týmů a naslouchání potřebám uživatelů. Věříme, že právě špičková zákaznická péče, interakce se zákazníky a věrnostní program Vodafone Happy jsou důležitými pilíři, na C2 General kterých budujeme budoucnost digitálního zákaznického zážitku ve Vodafonu,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment.

Zatím se ale jedná jen o oznámení novinky, ale k dispozici pro Android a iOS bude až v první polovině října. Zatím ji tedy nehledejte v obchodech s aplikacemi. Na co se ale uživatelé mohou těšit, je například chatbot TOBi, respektive prošel aktualizací a má být chytřejší než současná verze. Samozřejmě došlo k nasazení AI.

shared image (5) 1008x2244x shared image (3) 1008x2255x shared image (3) 1008x2244x

Zdroj: Vodafone

Současně se zákazníci Vodafonu mohou těšit na věrnostní program Vodafone Happy, který v tuto chvíli funguje v sedmi zemích a používá ho 30 milionů zákazníků. Zde se budou nabízet slevy a nejrůznější bonusy s konkrétním zacílením na každého zákazníka. Jedním z parametrů bude i to, jak dlouho je klient u operátora.

shared image (2) 504x1835x shared image (6) 1008x2244x

Zdroj: Vodafone

Nová aplikace později dostane u funkci ověření identity během hovoru, případně funkci diagnostiky pevného připojení k internetu. Také se pracuje na správě veškerých požadavků. Vodafone takto začíná na zelené louce a buduje si nový ekosystém, tedy v případě aplikace. Ostatně je jednou za čas potřeba zahodit původní verzi a začít znova.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat