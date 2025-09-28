Apple tvrdí, že EU významně omezuje funkčnost iPhonů, kritika zákona DMA sílí

Zdroj: Dotekomanie
Apple ostře kritizuje nový zákon Evropské unie – Digital Markets Act (DMA), podle kterého musí technologičtí giganti jako Apple otevřít své platformy konkurenci. Podle společnosti tím ale EU ničí uživatelský zážitek, zpomaluje inovace a zvyšuje rizika pro soukromí.
Co je Digital Markets Act a proč se Applu nelíbí?
Digital Markets Act je soubor zákonů přijatý EU, jehož cílem je omezit dominanci velkých technologických firem. Platformy označené jako tzv. gatekeepers, mezi které patří i Apple, mají nově povinnost umožnit interoperabilitu svých systémů s produkty a službami třetích stran. To znamená např. povinné otevření App Store pro alternativní obchody s aplikacemi nebo umožnění instalace aplikací mimo oficiální kanály – tzv. sideloading.
Apple: „DMA ohrožuje soukromí a snižuje kvalitu uživatelského zážitku“
V tiskové zprávě Apple uvedl, že DMA po něm požaduje zpřístupnění funkcí pro non-Apple produkty ještě předtím, než je může nabídnout svým vlastním zákazníkům. Výsledkem je zpoždění klíčových novinek – například funkce Live Translation pro AirPods, iPhone Mirroring nebo nové nástroje pro ochranu polohy v aplikaci Mapy dorazí do EU později než jinde ve světě. „Zážitek našich uživatelů v EU zaostává,“ uvedla společnost. Apple dále varuje, že nucené otevření systému vede ke zvýšenému riziku malwaru, podvodných aplikací, hazardu či pornografie – typy obsahu, které dříve Apple přísně kontroloval.
Údaje o Wi-Fi a notifikacích? Apple bije na poplach kvůli ochraně soukromí
Jednou z nejkontroverznějších částí DMA je podle Applu požadavek na sdílení uživatelských dat. Firma tvrdí, že byla nucena poskytnout přístup k informacím, které běžně ani ona sama nezískává – například k celému obsahu notifikací nebo k historii připojení k Wi-Fi sítím. Apple to označil za ohrožení soukromí uživatelů a stěžuje si, že Evropská komise opakovaně odmítla jeho bezpečnostní námitky.
EU: Pravidla platí pro všechny
Evropská komise se k obviněním vyjádřila stručně, ale jasně: Apple musí umožnit interoperabilitu, protože je jako „gatekeeper“ podroben závazným pravidlům. K tvrzení Applu, že DMA znevýhodňuje právě jeho oproti konkurenci jako je Samsung nebo čínské značky, se komise zatím veřejně nevyjádřila.
Apple rovněž tvrdí, že nucené změny vedou ke ztrátě jedinečné identity systému iOS. Otevírání systému prý činí platformu méně intuitivní a bezpečnou, a uživatelé EU jsou nyní vystaveni méně kontrolovanému prostředí – podobně jako na Androidu. To podle Applu nesnižuje monopol, ale snižuje uživatelskou volbu. „DMA neotevírá trh, ale komplikuje podnikání v Evropě,“ uvedla firma ve své výzvě k přehodnocení zákona.
Apple žádá změnu: Chce nový zákon
V návaznosti na první revizi DMA, která právě probíhá, Apple oficiálně vyzval Evropskou komisi, aby zákon zrušila nebo přepracovala. Tvrdí, že aktuální podoba není vhodná pro dnešní technologickou realitu. Upozorňuje na technické problémy při implementaci nových funkcí, které musí kvůli DMA fungovat i s neznámými zařízeními nebo vývojáři.
