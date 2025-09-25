Snapdragon 8 Elite Gen 5 představen, nechť započnou benchmarkové války

Zdroj: Qualcomm
Nikoho nepřekvapuje, že v tento čas jsme se dočkali nového top procesoru od společnosti Qualcomm, ale možná některé zmate název. Novinka se jmenuje Snapdragon 8 Elite Gen 5, přičemž minulý rok byl uveden Snapdragon 8 Elite. Jednalo se o jakoby o čtvrtou generaci v řadě, jen s upraveným názvem. Snapdragon 8 Elite Gen 5 je tak ve skutečnosti pokračování v řadě, jen si tedy říkáme, jestli je označení Elite vůbec nutné.
Snapdragon 8 Elite Gen 5
Jak už to bývá, Qualcomm nezmiňuje konkrétní konfiguraci jader a ve svých materiálech jen zmiňuje, že se jedná o jádra Oryon, tedy vlastní architektura. I tak se dozvídáme, že se jedná o konfiguraci 2+6 jader, přičemž výkonnější pracují na frekvenci 4,6 GHz, další mají pak 3,62 GHz.
Novinka je postavena na 3nm technologii a nejenže se navyšovaly specifikace, ale zapracovalo se i na úspoře energie. Celkově došlo k poklesu u celého čipu Snapdragon 8 Elite Gen 5 ke snížení spotřeby o 16 %. U CPU jde o 35 %, u grafiky o 20 %. V rámci AI je hodnota kolem 16 % Naopak u výkonu jde vidět zvýšení výkonu v rámci jednojádrových operací o 20 %, i více jádrových o 17 %. Přímo jednotka NPU má vylepšení ve výkonu o 37 %.
Qualcomm zapracoval i na konektivitě a Snapdragon 8 Elite Gen 5 zvládne se svým modemem i rychlost 12,5 Gbps na mobilní síti. U zpracování fotografií pak nabízí 4x vyšší dynamický rozsah. Kromě toho zvládá nahrávat video v kodeku APV. Co se týče podpory Bluetooth 6.0 a WiFi 7, tak je to v tomto případě samozřejmostí.
Celkově Snapdragon 8 Elite Gen 5 působí jako dobře zpracované pokračování, ale nyní bude záležet na výrobcích, jak vlastně využijí všechny tyto možnosti. Během následujících týdnů se dočkáme několika nových smartphonů, které nabídnou Snapdragon 8 Elite Gen 5 a zajisté se budou předhánět v benchmarcích.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 má ale svého vyzyvatele v podobě nedávno představeného procesoru Dimensity 9500. První porovnání z reálných smartphonů na sebe nenechá čekat, ale odhadujeme, že to bude opět těsná bitva.
Zdroje: xda-developers.com, theverge.com
