Snapdragon 8 Elite Gen 5 představen, nechť započnou benchmarkové války

Snapdragon 8 Elite Gen 5 představen, nechť započnou benchmarkové války
2025-09-25T07:00:57+02:00
• 25. 9. 2025#Ostatní

Zdroj: Qualcomm

Nikoho nepřekvapuje, že v tento čas jsme se dočkali nového top procesoru od společnosti Qualcomm, ale možná některé zmate název. Novinka se jmenuje Snapdragon 8 Elite Gen 5, přičemž minulý rok byl uveden Snapdragon 8 Elite. Jednalo se o jakoby o čtvrtou generaci v řadě, jen s upraveným názvem. Snapdragon 8 Elite Gen 5 je tak ve skutečnosti pokračování v řadě, jen si tedy říkáme, jestli je označení Elite vůbec nutné.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Jak už to bývá, Qualcomm nezmiňuje konkrétní konfiguraci jader a ve svých materiálech jen zmiňuje, že se jedná o jádra Oryon, tedy vlastní architektura. I tak se dozvídáme, že se jedná o konfiguraci 2+6 jader, přičemž výkonnější pracují na frekvenci 4,6 GHz, další mají pak 3,62 GHz.

Novinka je postavena na 3nm technologii a nejenže se navyšovaly specifikace, ale zapracovalo se i na úspoře energie. Celkově došlo k poklesu u celého čipu Snapdragon 8 Elite Gen 5 ke snížení spotřeby o 16 %. U CPU jde o 35 %, u grafiky o 20 %. V rámci AI je hodnota kolem 16 % Naopak u výkonu jde vidět zvýšení výkonu v rámci jednojádrových operací o 20 %, i více jádrových o 17 %. Přímo jednotka NPU má vylepšení ve výkonu o 37 %.

qualcomm snadragon 8 elite gen 5 0x0x

Zdroj: Qualcomm

Qualcomm zapracoval i na konektivitě a Snapdragon 8 Elite Gen 5 zvládne se svým modemem i rychlost 12,5 Gbps na mobilní síti. U zpracování fotografií pak nabízí 4x vyšší dynamický rozsah. Kromě toho zvládá nahrávat video v kodeku APV. Co se týče podpory Bluetooth 6.0 a WiFi 7, tak je to v tomto případě samozřejmostí.

Celkově Snapdragon 8 Elite Gen 5 působí jako dobře zpracované pokračování, ale nyní bude záležet na výrobcích, jak vlastně využijí všechny tyto možnosti. Během následujících týdnů se dočkáme několika nových smartphonů, které nabídnou Snapdragon 8 Elite Gen 5 a zajisté se budou předhánět v benchmarcích.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 má ale svého vyzyvatele v podobě nedávno představeného procesoru Dimensity 9500. První porovnání z reálných smartphonů na sebe nenechá čekat, ale odhadujeme, že to bude opět těsná bitva.

Zdroje: xda-developers.com, theverge.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat