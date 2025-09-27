Jak O2 vytáčí kyberšmejdy aneb AI babička Alenka v akci

Zdroj: O2
Dnes můžete vidět AI všude, i ve videích, na sociálních sítích a také ve funkcích aplikací a mobilů. Dost často se mluví o zneužití AI s cílem oklamat uživatele, ale pak je zde i jiná možnost. Mobilní operátor O2 vytvořil AI babičku Alenku, která se snaží nejen vytočit kyberšmejdy.
AI babička v akci
O2 vytvořilo umělou osobu s názvem Alenka, respektive se jedná o AI, které bylo vytrénováno jako postarší paní s problémy s pamětí a plnou zásobou historek. Současně hlas byl vytvořen tak, aby zněl jako skutečná milí babička. O2 následně zveřejňuje telefonní čísla na toto AI na obvyklých místech, odkud podvodníci čerpají data.
Jakmile podvodník zavolá, tak se ujímá hovoru AI. Některé hovory trvají i desítky minut, přičemž podvodník neodhalí, že celou dobu mluví v reálném čase AI. Nejde zde ale jen o takový vtípek, který zdržuje podvodníky. O2 analyzuje data a následně, při odhalení podvodníka, blokuje i telefonní číslo. AI babička Alenka je tedy součástí ochrany.
Systém byl uveden do provozu před nějakou dobou, ale jak vlastně vypadá nebo spíše zní takový hovor v praxi? O2 si hovory nahrává a nyní už i zveřejňuje na svém Youtube kanálu. Zde je výběr toho nejlepšího podle O2, ale kromě toho je zde i playlist s jednotlivými hovory. Samotné nahrávky jsou anonymizované.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Mixboard je nový nástroj pro vaše kreativní chvilky
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře