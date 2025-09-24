Redmi Pad 2 Pro je novinka s cenou od 6 999 Kč, k dispozici je i 5G verze

Zdroj: Redmi1
Dnes Xiaomi představovalo novinky nejen pro český trh, ale mezi nimi se našel i nový tablet od subznačky Redmi. Konkrétně jsme se tedy dočkali dvou tabletů, Redmi Pad 2 Pro a Redmi Pad 2 Pro 5G.
Redmi Pad 2 Pro a Redmi Pad 2 Pro 5G
Asi byste si řekli, že tablety budou skoro stejné, jen se budou třeba lišit v procesoru, včetně tedy podpory mobilních sítí. Nakonec ale oba tablety mají stejné procesory Snapdragon 7s Gen 4. Redmi Pad 2 Pro 5G má sice podporu pro mobilní sítě páté generace, ale na českém trhu bude jen varianta s 6 GB RAM a 128GB úložištěm.
Pokud chcete vyšší konfiguraci, tak musíte sáhnout po Redmi Pad 2 Pro bez mobilního připojení. Ten se ale nabízí ve verzi 8/256 GB. Je zde ještě jeden podstatný rozdíl, nebo spíše jedna odlišnost. Redmi Pad 2 Pro 5G má na zadní straně 13MPx foťák, zatímco základní má 8MPx.
Tablety jsou vybaveny 12,1palcovým LCD displejem a baterií o kapacitě 12 000 mAh s podporou 33W nabíjení. Nechybí čtyři reproduktory a dokonce je zde i konektor pro sluchátka. Oba se pyšní kovovou konstrukcí. Dá se tedy říci, že se jedná o novinky střední třídy.
K dostání jsou na našem trhu od dnešního dne a to za následující ceny:
- Redmi Pad 2 Pro – Gray a Silver
- 6 GB + 128 GB za 6 999 Kč
- 8 GB + 256 GB za 7 999 Kč
- Redmi Pad 2 Pro 5G – Gray
- 6 GB + 128 GB za 7 999 Kč
Pro český trh bude k dispozici také originální příslušenství v podobě klávesnice Redmi Pad 2 Pro Keyboard za 1 699 Kč a ochranný kryt Redmi Pad 2 Pro Cover za 599 Kč.
Specifikace Redmi Pad 2 Pro
- displej: 12,1 palců, 2560 x 1600 pixelů, 120 Hz, až 600 nitů
- procesor: Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD
- Android 15 + HyperOS
- Foťáky:
- zadní – 8 MPx
- přední – 8 MPx
- čtyři reproduktory
- 3.5mm jack
- WiFi 6, Bluetooth 5.4
- rozměry: 279,8 x 181,65 x 7,5 mm; 610 gramů
- baterie: 12 000 mAh + 33W
Specifikace Redmi Pad 2 Pro 5G
- displej: 12,1 palců, 2560 x 1600 pixelů, 120 Hz, až 600 nitů
- procesor: Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128 GB UF 2.2 + microSD
- Android 15 + HyperOS
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- přední – 8 MPx
- čtyři reproduktory
- 3.5mm jack
- 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4
- rozměry: 279,8 x 181,65 x 7,5 mm; 600 gramů
- baterie: 12 000 mAh + 33W
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře
Petr Janoušek24. 9. 2025, 17:35
u téhle řady tabletů je rozdíl dle mého zásadnější, že 5G model má GPS/galileo/glonas zatímco verze „wifi“ nic takového nemá, než nějakých 5MPx