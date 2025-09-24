Redmi Pad 2 Pro je novinka s cenou od 6 999 Kč, k dispozici je i 5G verze

Redmi Pad 2 Pro je novinka s cenou od 6 999 Kč, k dispozici je i 5G verze
2025-09-24T16:45:33+02:00
24. 9. 2025

Zdroj: Redmi

1

Dnes Xiaomi představovalo novinky nejen pro český trh, ale mezi nimi se našel i nový tablet od subznačky Redmi. Konkrétně jsme se tedy dočkali dvou tabletů, Redmi Pad 2 Pro a Redmi Pad 2 Pro 5G.

Redmi Pad 2 Pro a Redmi Pad 2 Pro 5G

Asi byste si řekli, že tablety budou skoro stejné, jen se budou třeba lišit v procesoru, včetně tedy podpory mobilních sítí. Nakonec ale oba tablety mají stejné procesory Snapdragon 7s Gen 4. Redmi Pad 2 Pro 5G má sice podporu pro mobilní sítě páté generace, ale na českém trhu bude jen varianta s 6 GB RAM a 128GB úložištěm.

P83 5G grey Back R1 1 665x1024 665x1024x P83 5G silver BackLeft45 R1 1 503x1024 503x1024x

Zdroj: Redmi

Pokud chcete vyšší konfiguraci, tak musíte sáhnout po Redmi Pad 2 Pro bez mobilního připojení. Ten se ale nabízí ve verzi 8/256 GB. Je zde ještě jeden podstatný rozdíl, nebo spíše jedna odlišnost. Redmi Pad 2 Pro 5G má na zadní straně 13MPx foťák, zatímco základní má 8MPx.

P83 WIFI 120HZ 1024x763 1024x763x Redmi Pad 2 Pro

Zdroj: Redmi

Tablety jsou vybaveny 12,1palcovým LCD displejem a baterií o kapacitě 12 000 mAh s podporou 33W nabíjení. Nechybí čtyři reproduktory a dokonce je zde i konektor pro sluchátka. Oba se pyšní kovovou konstrukcí. Dá se tedy říci, že se jedná o novinky střední třídy.

K dostání jsou na našem trhu od dnešního dne a to za následující ceny:

  • Redmi Pad 2 Pro – Gray a Silver
    • 6 GB + 128 GB za 6 999 Kč
    • 8 GB + 256 GB za 7 999 Kč
  • Redmi Pad 2 Pro 5G – Gray
    • 6 GB + 128 GB za 7 999 Kč

Pro český trh bude k dispozici také originální příslušenství v podobě klávesnice Redmi Pad 2 Pro Keyboard za 1 699 Kč a ochranný kryt Redmi Pad 2 Pro Cover za 599 Kč.

Specifikace Redmi Pad 2 Pro

  • displej: 12,1 palců, 2560 x 1600 pixelů, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Snapdragon 7s Gen 4
  • RAM: 6/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD
  • Android 15 + HyperOS
  • Foťáky:
    • zadní – 8 MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtyři reproduktory
  • 3.5mm jack
  • WiFi 6, Bluetooth 5.4
  • rozměry: 279,8 x 181,65 x 7,5 mm; 610 gramů
  • baterie: 12 000 mAh + 33W

Specifikace Redmi Pad 2 Pro 5G

  • displej: 12,1 palců, 2560 x 1600 pixelů, 120 Hz, až 600 nitů
  • procesor: Snapdragon 7s Gen 4
  • RAM: 6 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128 GB UF 2.2 + microSD
  • Android 15 + HyperOS
  • eSIM
  • Foťáky:
    • zadní – 13 MPx
    • přední – 8 MPx
  • čtyři reproduktory
  • 3.5mm jack
  • 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4
  • rozměry: 279,8 x 181,65 x 7,5 mm; 600 gramů
  • baterie: 12 000 mAh + 33W

Zdroj: Tisková zpráva

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Petr Janoušek

24. 9. 2025, 17:35

u téhle řady tabletů je rozdíl dle mého zásadnější, že 5G model má GPS/galileo/glonas zatímco verze „wifi“ nic takového nemá, než nějakých 5MPx

