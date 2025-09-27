Google Mixboard je nový nástroj pro vaše kreativní chvilky

Google Mixboard je nový nástroj pro vaše kreativní chvilky
2025-09-27T18:00:06+02:00
• 27. 9. 2025#Aplikace #Ostatní

Zdroj: Neowin

Google Mixboard je nově představený nástroj amerického technologického giganta. Experimentální novinka uživatelům nabízí plátno, na kterém mohou společně s umělou inteligencí tvořit cokoli. Co všechno Mixboard umí a kde je tato novinka dostupná?

Google Mixboard cílí nejenom na kreativce

Mixboard je prostor, kde si můžete vyzkoušet opravdu cokoliv, co vás napadne. Stačí popsat, co chcete vidět a umělá inteligence na plátně vytvoří obrázky dle vašeho promptu. Přidat ale můžete i vlastní fotky a spojit je s těmi generovanými.

Celý Mixboard pohání nový model umělé inteligence, který Google označil jako „Nano Banana“. Uživatelům pak kromě vytváření obrázků umožňuje také generovat text k obsahu plátna. Proč by si ho ale uživatelé měli vyzkoušet? Mixboard má být jakýmsi prostorem pro každého, kdo si chce jen něco představit. Jedná se o nástroj, který šetří čas a pomáhá dávat nápadům konkrétní podobu.

google mixboard 1080x607x

Zdroj: Google Blog

Využití nového experimentálního nástroje je tak velmi široké. Návrháři ho mohou použít na rychlé prototypy a učitelé třeba pro přípravu zajímavých materiálů. V tuto chvíli je však Mixboard dostupný pouze v betaverzi ve Spojených státech. Kdy by mohl nástroj dorazit k nám, zatím není jasné.

Zdroje: blog.google, neowin.net

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost! Navštívili jsme veletrh IFA

💡ANKETA: Jak chráníte svůj mobil před poškozením?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat