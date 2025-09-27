Google Mixboard je nový nástroj pro vaše kreativní chvilky

Zdroj: Neowin
Google Mixboard je nově představený nástroj amerického technologického giganta. Experimentální novinka uživatelům nabízí plátno, na kterém mohou společně s umělou inteligencí tvořit cokoli. Co všechno Mixboard umí a kde je tato novinka dostupná?
Google Mixboard cílí nejenom na kreativce
Mixboard je prostor, kde si můžete vyzkoušet opravdu cokoliv, co vás napadne. Stačí popsat, co chcete vidět a umělá inteligence na plátně vytvoří obrázky dle vašeho promptu. Přidat ale můžete i vlastní fotky a spojit je s těmi generovanými.
Celý Mixboard pohání nový model umělé inteligence, který Google označil jako „Nano Banana“. Uživatelům pak kromě vytváření obrázků umožňuje také generovat text k obsahu plátna. Proč by si ho ale uživatelé měli vyzkoušet? Mixboard má být jakýmsi prostorem pro každého, kdo si chce jen něco představit. Jedná se o nástroj, který šetří čas a pomáhá dávat nápadům konkrétní podobu.
Využití nového experimentálního nástroje je tak velmi široké. Návrháři ho mohou použít na rychlé prototypy a učitelé třeba pro přípravu zajímavých materiálů. V tuto chvíli je však Mixboard dostupný pouze v betaverzi ve Spojených státech. Kdy by mohl nástroj dorazit k nám, zatím není jasné.
