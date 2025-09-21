To nej z uplynulého týdne #38 – soutěž, Devfest, hodinky, brýle s displejem

Nothing Ear (3); zdroj: Dotekománie
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Google mění strategii v rámci Android Security Bulletin
Už před lety se Google rozhodl, že nebude vydávat jen nové verze systému Android. Nasadil strategii bezpečnostních aktualizací, které řeší zpravidla jen problémy a chyby. Vzhledem k tomu, že nedochází k vydání celého systému, jsou tyto aktualizace tedy menší a výrobci je mohou poměrně rychle začlenit a vydat je na zařízení. Navíc je zde i projekt Mainline, díky kterému může i sám Google vydat aktualizaci některých modelů nezávisle na výrobcích. Nyní zde máme změnu strategie v rámci vydávání Android Security Bulletin. [pokračování článku]
DevFest.cz oznamuje program
DevFest.cz – vývojářská konference, kterou letos po delší pauze znovu připravuje komunita pro komunitu, se blíží mílovými kroky. Po nedávném oznámení, že se akce letos poprvé rozšiřuje na dva dny, je čas odhalit další velká jména – a vlastně celý lineup. Organizátorský tým ve spolupráci s partnery navíc spouští soutěže o lístky, takže šancí vyhrát volný vstup pro sebe nebo kamarádku, tatínka či babičku bude více než dost. [pokračování článku]
Oppo vydalo modely F31 se 7000mAh baterií a IP69
Oppo představuje jeden mobil za druhým a v podstatě není měsíce, kdybychom se nedočkali nějaké novinky. Tentokrát zde máme rovnou tři smartphony v rámci jedné série, ale každý je trochu jiný a současně mají něco společného. Novinky se jmenují Oppo F31, Oppo F31 Pro a Oppo F31 Pro+. [pokračování článku]
Google má novou aplikaci pro Windows
Google se sice snažil nějaký čas o vytvoření operačního systému pro počítače, ale nakonec skončil u ChromeOS. Ten se objevuje na specifických zařízení, převážně na noteboocích. I proto se začal více soustřeďovat na aplikace pro konkurenční platformy jako macOS a Windows. Právě pro Windows má nyní novou stejnojmennou aplikaci. [pokračování článku]
Youtube představuje změny na platformě, hlavně půjde o peníze
Youtube je sice populární platforma a mnohé novinky jsou cíleny na samotné uživatele, ale společnost nezapomíná na tvůrce. Právě ti hledají nové možnosti, a to v případě propagace a vlastně možností vydělávání. Dočkali jsme se celé plejády nových funkcí, přičemž některé budou mít větší vliv na samotné uživatele. [pokračování článku]
TCL uvádí na český trh NXTPAPER 5G Junior Edition a 60 Ultra
Společnost TCL dlouhou dobu vyráběla mobilní telefony pod jinými značkami, například Alcatel nebo BlackBerry, ale již nějakou dobu se věnuje i své vlastní TCL. Dnes jsme se dočkali informací o dostupnosti dvou novinek na českém trhu. Konkrétně se jedná o mobily TCL NXTPAPER 5G Junior Edition a TCL NXTPAPER 60 Ultra. [pokračování článku]
CMF chystá další novinky, sluchátka CMF Headphone Pro
Relativně nedávno jsme se dočkali prvních velkých sluchátek od Nothing, které se vyznačují vskutku netradičním designem. Celkem se ale dalo čekat, že firma nezůstane u jednoho modelu. Nečekejte, že by další kousek přišel od Nothing. Co nevidět se dočkáme dalšího kousku od subznačky CMF. [pokračování článku]
Meta Ray-Ban Display jsou chytré brýle s displejem
Meta spolupracuje se společností Ray-Ban v oblasti chytrých brýlí, ale do této chvíle se spíše nabízelo jen řešení bez displeje. Respektive samotné brýle neměly displej, takže jste je sice mohli ovládat, ale nic jste ve svém zorném úhlu neviděli. Jediná zpětná vazba byla přes audio. To se nyní mění s novinkou Meta Ray-Ban Display. [pokračování článku]
Sluchátka Nothing Ear (3) představena, jaká jsou?
Společnost Nothing představila novou generaci sluchátek Nothing Ear. Tentokrát s číslovkou tři, jakkoliv se vlastně jedná o čtvrtou generaci. Po modelu Ear (2) totiž vloni dorazil model bez číslovky jen s označením Ear. Co ale přináší nového Nothing Ear (3)? [pokračování článku]
Soutěž o lístek na Devfest.cz, největší vývojářskou konferenci v Česku
Devfest je festival pro vývojáře, ale to neznamená, že je jen pro ně. Zúčastnit se může kdokoliv, koho zajímají technologie. V České republice je pořádána tato akce už 6 let, přičemž začátky se odehrály v Praze. Následně se Devfest objevil v Pardubicích, Ostravě a naposled také v Plzni. Po delší pauze se konference vrací, a to s dvoudenním programem. [pokračování článku]
Google narval AI novinky do Chromu, má to jeden háček
Google se stará o webový prohlížeč Chrome poměrně dobře, což jde vidět na množství experimentálních funkcí. Je pravdou, že některým novinkám trvá delší dobu, než se dostanou do stabilní verze a ke všem uživatelům. Příkladem může být možnost přesunutí adresního řádku v mobilní verzi. Novinek za poslední dobu je ale více. Dnes zde máme další nášup, kde se Google zaměřil na AI. [pokračování článku]
Garmin představil Bounce 2: dětské chytré hodinky s voláním, GPS a AMOLED displejem
Garmin uvádí na trh druhou generaci dětských chytrých hodinek Bounce. Model Bounce 2 přichází s novým kulatým designem, AMOLED displejem a podporou LTE připojení. Rodiče potěší funkce jako obousměrné volání, sledování polohy a možnost posílání hlasových zpráv. Cena však oproti předchozí verzi stoupla. [pokračování článku]
Huawei uvádí nositelné novinky s českými cenami – Watch GT 6 & GT 6 Pro a Watch Ultimate 2
Čínská společnost Huawei dle spekulací z posledních týdnů oznamuje několik nositelných zařízení, která oficiálně míří na náš trh. České zastoupení poskytlo klíčové specifikace, fotografie všech novinek a konečné prodejní ceny pro fanoušky značky. V prodeji můžeme konkrétně vyhlížet hodinky Watch GT 6, Watch Ultimate 2, Watch D2 a bezdrátová sluchátka FreeBuds 7i. [pokračování článku]
JerryRigEverything zlomil iPhone Air, nakonec
Apple se pochlubil svým nejnovějším mobilem, iPhone Air. U něj se chlubí tloušťkou, která je jen 5,6 mm. Samozřejmě se nepočítá horní zadní hrb, kde je ukryt foťák a také podstatná část elektroniky. Kvůli tenkosti ale musel udělat několik ústupků. Absence fyzického slotu na SIM kartu nemusí být hned ústupek. Mobil podporuje jen eSIM, tedy elektronickou SIM kartu. Současně je ale v těle baterie s nižší kapacitou. Otázkou ale bylo, jestli se takto tenké zařízení zlomí. [pokračování článku]
Amazfit ukázal 3. generaci hodinek T-Rex Pro
