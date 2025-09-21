Amazfit ukázal 3. generaci hodinek T-Rex Pro

Amazfit T-Rex 3 Pro | Zdroj: Amazfit
Více než 2 roky firmě Amazfit trval vývoj třetího pokračování hodinek T-Rex Pro, které nyní oficiálně přichází na český trh. Zařízení je postaveno do nejnáročnějších podmínek a odpovídá tomu nejen vnější zpracování nebo doporučená prodejní cena. Vzhledem k delšímu odstupu mezi jednotlivými generacemi má výrobce připravena vylepšení snad ve všech směrech.
Terén jim sluší
Vpředu dominuje 1,5palcový AMOLED displej s rozlišením 480 x 480 pixelů a maximálním jasem 3 000 nitů. Kromě safírového sklíčka zaujme luneta vyrobená z titanu, případně pouzdro z polymeru vyztuženého vlákny. U něho ještě potěší vodotěsnost do 100 metrů či certifikace MIL-STD-810G. U přibaleného 22mm řemínku byl především použit silikon.
Baterie o velikosti 700 mAh vydrží 10 až 74 dnů v provozu dle způsobu používání. Úložiště s kapacitou 26 GB je především určeno pro vlastní hudbu, záznamy polohy nebo mapové podklady k offline používání. Uvnitř běží rozhraní Zepp OS 5, kde čeká třeba i Zepp Flow na kompletní hlasové ovládání. Komunikaci zajišťuje funkce Bluetooth 5.2, ale zde také musíme zmínit 6 satelitních systémů a dvoupásmové připojení.
Sportovce bude zajímat přes 180 sportovních režimů a zaznamenávání tepové frekvence či okysličení krve díky senzoru BioTracker PPG. Samozřejmě neschází sledování spánku, možnost zaznamenávání menstruačních cyklů. Vše uzavírá reproduktor s mikrofonem pro vyřizování hovorů a technologie NFC spojená s platebním systémem Zepp Pay (u nás podporováno mBank, Raiffeisenbank, Curve).
V obchodech na výběr jsou dvě barevné verze (černá, zlatá) za prodejní cenu 9 999 Kč.
Zdroje: amazfit.cz, fonearena.com, gizmochina.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google Peněženka konečně dostane funkci na organizaci položek
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře