Youtube představuje změny na platformě, hlavně půjde o peníze

Zdroj: Youtube
Youtube je sice populární platforma a mnohé novinky jsou cíleny na samotné uživatele, ale společnost nezapomíná na tvůrce. Právě ti hledají nové možnosti, a to v případě propagace a vlastně možností vydělávání. Dočkali jsme se celé plejády nových funkcí, přičemž některé budou mít větší vliv na samotné uživatele.
Nejen prodej produktů
Tvůrci na Youtube mohou umisťovat do svých videí nebo i v rámci platformy k jednotlivým videím produkty, které propagují. Do této chvíle platilo, že mohli umístit nějaký produkt, ale po zveřejnění videa ho nemohli změnit. Právě v této oblasti se nově tvůrcům nabízí dynamicky měnitelná sekce, takže se mohou kdykoliv rozhodnout pro změnu. Není to ale jen o výdělku. Díky tomuto mohou stáhnout propagaci něčeho, co již není vhodné.
Do Shorts brzy zamíří možnost vkládání odkazů na webové stránky, což je relativně užitečná novinka, jelikož divák nebude muset případně hledat nějaký odkaz v popisu nebo někde jinde. Dost funkcí je také zaměřeno na spolupráce s partnery a případně využívání i umělé inteligence. Cílem je nabídnout relevantnější obsah divákům a také tedy zvýšení příjmů.
Youtube si současně pohrává s AI v oblasti generování videí. Nově přidává rozšíření na generování i audio složky u těchto videí. Kromě toho lze upravovat pohyby, stylizovat takové video nebo přidávat objekty. K tomu všemu navíc stačí jen mít základní fotku a systém se postará na základě promptů o zbytek. Youtube chce také napomoci se střihem a vytvořením celého videa. Zde představuje funkci střihu s AI, kdy stačí vybrat videa a následně zvolit typ obsahu. Nástroj se postará o sestříhání. Dokonce je k dispozici i nástroj, který převede mluvenou řeč do písničky.
Nejsou to jediné změny. Novinky jsou i v Youtube Studiu, kde najdou tvůrci nejrůznější inspirace, AI nástroje pro lepší tvorbu a také rozšíření možností AB testování obsahu. Také se nabízí možnost otestování živého vstupu dříve, než bude zveřejněn všem. Také dochází k rozšíření vertikálního streamování. Zde navíc se nabízí nový nástroj, který detekuje zajímavý obsah z takového streamu a předpřipraví Shorts videa k okamžitému publikování.
Ačkoliv je novinek poměrně hodně, zejména pro tvůrce, tak mnohé budou dostupné jen v USA po nějakou dobu. Postupně bychom se mohli dočkat i u nás, ale i to může trvat i několik měsíců.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google má novou aplikaci pro Windows
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře