Chytré hodinky nově v obchodech – Apple hodinky, Garmin, Amazfit
2025-09-21T13:35:43+02:00
• 21. 9. 2025#Příslušenství

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Garmin Fenix 8 PRO LTE

Do kategorie dražších hodinek míří novinka Fenix 8 Pro od Garminu. Konkrétně tedy LTE verze se safírovým sklem a titanovým tělem. Jedná se o 47mm verzi.

Garmin Fenix 8 PRO LTE - 47mm, AMOLED, Sapphire, Carbon Gray DLC Titanium, Black s Chestnut koÅ¾enÃ½m Å™emÃ­nkem 010-03198-40 Cena od 32 490 Kč Garmin Fenix 8 PRO LTE - 47mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Graphite 010-03198-11 Cena od 29 990 Kč

fbb36147 9bbf 4cae b9d0 b4a0283b0307 0x0x

Amazfit T-Rex 3 Pro

Na českém trhu jsou nové a také dražší hodinky od Amazfit. Ty mají ve výbavě poziční systémy, NFC i pro placení, přes 180 sportovních režimů a výdrž na jedno nabití je dva až tři týdny.

Amazfit T-Rex 3 Pro Cena od 9 990 Kč

a6767d8a 5c81 4a16 87ff 17e39ec0fdb2 0x0x

Nové Apple hodinky

Apple představil Watch Series 11, Watch SE 3 a Watch Ultra 3, přičemž běžná verze nabízí lepší výdrž na jedno nabití a také je k dispozici 5G verze. Ultra model se chlubí také delší výdrží na jedno nabití. Nejlevnější model dostal poměrně dost vylepšení. Na trhu se již nyní nabízí mnoho variant, až to trochu zahltilo náš systém pro hlídání novinek.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11 Cellular (42mm) 010-03198-40 Cena od 13 955 Kč Apple Watch Series 11 Cellular (46mm) MFCJ4MP/A Cena od 14 790 Kč Apple Watch Series 11 (46mm) MEV04MP/A Cena od 11 690 Kč Apple Watch Series 11 (42mm) MEQT4MP/A Cena od 10 990 Kč Apple Watch Series 11 (42mm) MEU04MP/A Cena od 10 990 Kč Apple Watch Series 11 (42mm) MEU64MP/A Cena od 10 990 Kč Apple Watch Series 11 Cellular (46mm) MFC44MP/A Cena od 14 755 Kč Apple Watch Series 11 Cellular (46mm) MFCA4MP/A Cena od 14 790 Kč Apple Watch Series 11 Cellular (42mm) MF8C4MP/A Cena od 13 990 Kč Apple Watch Series 11 Cellular (42mm) MF834MP/A Cena od 10 990 Kč Apple Watch Series 11 Cellular (42mm) MF8N4MP/A Cena od 18 990 Kč

9b839c1e 7bfd 4d44 aceb e0f1dddf0db3 2000x2000x

Apple Watch SE 3 (2025)

Apple Watch SE 3 (2025) Cellular 40mm MEP74MP/A Cena od 7 490 Kč Apple Watch SE 3 (2025) 44mm MEHN4MP/A Cena od 6 790 Kč Apple Watch SE 3 (2025) 40mm MEH54MP/A Cena od 5 990 Kč Apple Watch SE 3 (2025) 44mm MEHJ4MP/A Cena od 6 790 Kč Apple Watch SE 3 (2025) Cellular 40mm MEP94MP/A Cena od 7 465 Kč Apple Watch SE 3 (2025) 40mm MEH94MP/A Cena od 5 990 Kč

c72918c0 8253 46cc 9d6a 3250f5d3dd54 2000x2000x

Apple Watch Ultra 3 (2025)

Apple Watch Ultra 3 (2025) 49mm MF1T4QC/A Cena od 24 990 Kč Apple Watch Ultra 3 (2025) 49mm MEWH4QC/A Cena od 21 790 Kč Apple Watch Ultra 3 (2025) 49mm MF1Q4QC/A Cena od 24 790 Kč Apple Watch Ultra 3 (2025) 49mm MF1N4QC/A Cena od 24 990 Kč Apple Watch Ultra 3 (2025) 49mm MEWY4QC/A Cena od 24 990 Kč Apple Watch Ultra 3 (2025) 49mm MEWW4QC/A Cena od 24 990 Kč Apple Watch Ultra 3 (2025) 49mm MF0V4QC/A Cena od 21 790 Kč

b5ea5f12 db1f 4be9 bb2a 8d6a99d32f52 0x0x

 

