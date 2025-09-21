Chytré hodinky nově v obchodech – Apple hodinky, Garmin, Amazfit

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Garmin Fenix 8 PRO LTE
Do kategorie dražších hodinek míří novinka Fenix 8 Pro od Garminu. Konkrétně tedy LTE verze se safírovým sklem a titanovým tělem. Jedná se o 47mm verzi.HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO LTE -...Cena od 32 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGarmin Fenix 8 PRO LTE -...Cena od 29 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Amazfit T-Rex 3 Pro
Na českém trhu jsou nové a také dražší hodinky od Amazfit. Ty mají ve výbavě poziční systémy, NFC i pro placení, přes 180 sportovních režimů a výdrž na jedno nabití je dva až tři týdny.HEUREKAAmazfit T-Rex 3 ProCena od 9 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Nové Apple hodinky
Apple představil Watch Series 11, Watch SE 3 a Watch Ultra 3, přičemž běžná verze nabízí lepší výdrž na jedno nabití a také je k dispozici 5G verze. Ultra model se chlubí také delší výdrží na jedno nabití. Nejlevnější model dostal poměrně dost vylepšení. Na trhu se již nyní nabízí mnoho variant, až to trochu zahltilo náš systém pro hlídání novinek.
Apple Watch Series 11HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 13 955 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 14 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 11 690 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 14 755 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 14 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 13 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 10 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Series 11...Cena od 18 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Apple Watch SE 3 (2025)HEUREKAApple Watch SE 3 (2025)...Cena od 7 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch SE 3 (2025)...Cena od 6 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch SE 3 (2025)...Cena od 5 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch SE 3 (2025)...Cena od 6 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch SE 3 (2025)...Cena od 7 465 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch SE 3 (2025)...Cena od 5 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Apple Watch Ultra 3 (2025)HEUREKAApple Watch Ultra 3...Cena od 24 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Ultra 3...Cena od 21 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Ultra 3...Cena od 24 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Ultra 3...Cena od 24 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Ultra 3...Cena od 24 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Ultra 3...Cena od 24 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAApple Watch Ultra 3...Cena od 21 790 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
