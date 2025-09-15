DevFest.cz oznamuje program

DevFest.cz – vývojářská konference, kterou letos po delší pauze znovu připravuje komunita pro komunitu, se blíží mílovými kroky. Po nedávném oznámení, že se akce letos poprvé rozšiřuje na dva dny, je čas odhalit další velká jména – a vlastně celý lineup. Organizátorský tým ve spolupráci s partnery navíc spouští soutěže o lístky, takže šancí vyhrát volný vstup pro sebe nebo kamarádku, tatínka či babičku bude více než dost.
Další jména v programu
„Vybrat z tolika skvělých přihlášek bylo pro organizační tým obrovskou výzvou,“ říká Eliška Čejpová, garantka obsahové části. „Call for Papers byl neskutečně silný a každou přihlášku jsme procházeli s velkým respektem. A my doufáme, že si tam každý najde to své. Fanoušci do kyberbezpečnosti se mohou těšit třeba na přednášku Tomáše Sušánky (CTO firmy Trezor). Název zní možná komplikovaně, ale Tomáš je skvělý speaker, který i složité téma podá srozumitelně každému. Nebo přednáška Hawry Milani, která se věnuje výzkumu cyber bullyingu a reprezentuje silný hlas komunity Women Techmakers,“ doplňuje Eliška.
„Velmi přístupné téma představí Sven Peters, jehož přednášky jsou pokaždé nadupané a relevantní snad pro každého, kdo někdy pracoval v týmu alespoň o dvou lidech. Jako jedny z „hidden gem“ částí programu pak doporučujeme třeba přednášku od Eeva-Joanna Panula, která pracuje ve společnosti Oura, nebo téma od Kjella de Ruitera – náš nezávislý panel hodnotitelů ho označil jako nejlepší ze všech přihlášených,“ říká Eliška.
„Všechny ostatní potvrzené speakery a speakerky jsme už zveřejnili na našem webu,“ připomíná hlavní organizátor akce Jiří Bartušek.
Konference, kde se myslí na každého
DevFest.cz je o setkávání, a proto je cílem organizačního týmu, aby si akci mohl užít opravdu každý. Pro rodiče je už tradičně připraven dětský koutek s profesionálním hlídáním, aby si mohli v klidu vychutnat přednášky i networking.
„Víme, jak je těžké skloubit kariéru s rodinou, sami máme rodiny. Proto pokaždé myslíme na to, aby byl pro rodiče DevFest.cz co nejdostupnější,“ vysvětluje Bára Drbohlavová, produkční akce.
Na konferenci se mohou účastníci těšit na tradiční hru o ceny, partnerskou zónu a několik překvapení. „Ta odhalíme již brzy. Doporučuju sledovat náš newsletter,“ doplňuje Bára. Samozřejmě, chybět nebude ani afterparty, která také proběhne v unikátních prostorách Gabriel Loci.
Vyhrát lístek? Jasně!
A na závěr to nejdůležitější: nezapomeňte sledovat sociální sítě a newslettery partnerů konference!
„Ve spolupráci s nimi jsme připravili soutěže o vstupenky zdarma. Odkazy na všechny partnery najdou zájemci na webu,“ připomíná Jiří Bartušek, hlavní organizátor konference.
„Hlavně pozor na to, že některé soutěže probíhají v partnerských newsletterech. To se týká například newsletterů Zprávy z Lesa nebo PeopleOps,“ doplňuje Kateřina Raszka, garantka marketingu.
Všechny novinky, detaily k soutěžím i další odhalené speakery sledujte na devfest.cz a sociálních sítích konference.
