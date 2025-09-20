Garmin představil Bounce 2: dětské chytré hodinky s voláním, GPS a AMOLED displejem

Zdroj: Garmin
Garmin uvádí na trh druhou generaci dětských chytrých hodinek Bounce. Model Bounce 2 přichází s novým kulatým designem, AMOLED displejem a podporou LTE připojení. Rodiče potěší funkce jako obousměrné volání, sledování polohy a možnost posílání hlasových zpráv. Cena však oproti předchozí verzi stoupla.
Garmin Bounce 2: nový vzhled a odolná konstrukce
Dětské hodinky Garmin Bounce 2 se oproti první generaci výrazně změnily po designové stránce. Zatímco původní model měl hranatý vzhled a LCD displej, novinka sází na elegantní kulaté tělo a 1,2″ AMOLED dotykový displej. Díky tomu působí moderněji a zároveň nabízí lepší čitelnost i v horších světelných podmínkách. Hodinky váží 40,4 gramu (včetně silikonového řemínku) a jsou voděodolné dle standardu 5 ATM, což znamená, že bez problémů zvládnou déšť, sprchu i kratší pobyt ve vodě.
Komunikace na dosah: volání, zprávy i lokalizace
Obousměrné volání a hlasové zprávy
Jedním z hlavních lákadel nové generace je možnost obousměrného volání. Dítě může jednoduše zavolat rodiči nebo jinému schválenému kontaktu, a to díky LTE připojení. Nechybí ani možnost posílat hlasové zprávy, které se zároveň přepisují do textu – ideální pro rychlou komunikaci bez nutnosti psaní.
Sledování polohy v reálném čase
Pro klid rodičů Garmin přidal funkci sledování polohy v reálném čase, kterou lze spravovat přes doprovodnou mobilní aplikaci. Rodiče tak mají neustálý přehled o tom, kde se jejich dítě právě nachází.
Zábava i pohyb: krokoměr, sportovní režimy a hudba
Podpora sportu i motivace k pohybu
Garmin Bounce 2 podporuje měření kroků a několik sportovních aktivit, což může děti motivovat k více pohybu. Sledování aktivity probíhá automaticky a výsledky lze sledovat v aplikaci.
Hudba bez telefonu
Hodinky disponují vnitřním úložištěm o kapacitě 4 GB a podporují Amazon Music, takže si děti mohou stáhnout písničky přímo do zařízení a poslouchat je i bez připojení k telefonu. Hudba se ovládá jednoduše pomocí hlasových příkazů.
Výdrž a dostupnost
Výdrž baterie až dva dny
Garmin udává, že hodinky vydrží až dva dny na jedno nabití, což je dostačující pro běžné denní používání. Samozřejmě, výdrž se může lišit v závislosti na intenzitě používání GPS, volání a dalších funkcí.
Barevné varianty a cena v ČR
Garmin Bounce 2 jsou dostupné ve třech barevných variantách: fialová (Purple), tyrkysová (Turquoise) a břidlicově šedá (Slate Gray). Cena na americkém trhu je 299,99 USD, což představuje přibližně 6 203 Kč.
