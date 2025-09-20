Garmin představil Bounce 2: dětské chytré hodinky s voláním, GPS a AMOLED displejem

Garmin představil Bounce 2: dětské chytré hodinky s voláním, GPS a AMOLED displejem
2025-09-19T19:56:13+02:00
20. 9. 2025

Zdroj: Garmin

Garmin uvádí na trh druhou generaci dětských chytrých hodinek Bounce. Model Bounce 2 přichází s novým kulatým designem, AMOLED displejem a podporou LTE připojení. Rodiče potěší funkce jako obousměrné volání, sledování polohy a možnost posílání hlasových zpráv. Cena však oproti předchozí verzi stoupla.

Garmin Bounce 2: nový vzhled a odolná konstrukce

Dětské hodinky Garmin Bounce 2 se oproti první generaci výrazně změnily po designové stránce. Zatímco původní model měl hranatý vzhled a LCD displej, novinka sází na elegantní kulaté tělo a 1,2″ AMOLED dotykový displej. Díky tomu působí moderněji a zároveň nabízí lepší čitelnost i v horších světelných podmínkách. Hodinky váží 40,4 gramu (včetně silikonového řemínku) a jsou voděodolné dle standardu 5 ATM, což znamená, že bez problémů zvládnou déšť, sprchu i kratší pobyt ve vodě.

bounce 2 1642x1534x

Zdroj: Garmin

Komunikace na dosah: volání, zprávy i lokalizace

Obousměrné volání a hlasové zprávy

Jedním z hlavních lákadel nové generace je možnost obousměrného volání. Dítě může jednoduše zavolat rodiči nebo jinému schválenému kontaktu, a to díky LTE připojení. Nechybí ani možnost posílat hlasové zprávy, které se zároveň přepisují do textu – ideální pro rychlou komunikaci bez nutnosti psaní.

bounce 2 1 2440x1146x

Zdroj: Garmin

Sledování polohy v reálném čase

Pro klid rodičů Garmin přidal funkci sledování polohy v reálném čase, kterou lze spravovat přes doprovodnou mobilní aplikaci. Rodiče tak mají neustálý přehled o tom, kde se jejich dítě právě nachází.

Zábava i pohyb: krokoměr, sportovní režimy a hudba

Podpora sportu i motivace k pohybu

Garmin Bounce 2 podporuje měření kroků a několik sportovních aktivit, což může děti motivovat k více pohybu. Sledování aktivity probíhá automaticky a výsledky lze sledovat v aplikaci.

bounce 2 2 2436x1144x

Zdroj: Garmin

Hudba bez telefonu

Hodinky disponují vnitřním úložištěm o kapacitě 4 GB a podporují Amazon Music, takže si děti mohou stáhnout písničky přímo do zařízení a poslouchat je i bez připojení k telefonu. Hudba se ovládá jednoduše pomocí hlasových příkazů.

bounce 2 3 2432x1136x

Zdroj: Garmin

Výdrž a dostupnost

Výdrž baterie až dva dny

Garmin udává, že hodinky vydrží až dva dny na jedno nabití, což je dostačující pro běžné denní používání. Samozřejmě, výdrž se může lišit v závislosti na intenzitě používání GPS, volání a dalších funkcí.

Barevné varianty a cena v ČR

Garmin Bounce 2 jsou dostupné ve třech barevných variantách: fialová (Purple), tyrkysová (Turquoise) a břidlicově šedá (Slate Gray). Cena na americkém trhu je 299,99 USD, což představuje přibližně 6 203 Kč.

Zdroj: gsmarena.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

