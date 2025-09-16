Google má novou aplikaci pro Windows

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google se sice snažil nějaký čas o vytvoření operačního systému pro počítače, ale nakonec skončil u ChromeOS. Ten se objevuje na specifických zařízení, převážně na noteboocích. I proto se začal více soustřeďovat na aplikace pro konkurenční platformy jako macOS a Windows. Právě pro Windows má nyní novou stejnojmennou aplikaci.
Google pro Windows
Už nyní můžete nainstalovat na počítače s operační systémem Windows například Quick Share nebo se nabízí Google Disk, díky kterému můžete mít své cloudové úložiště jako virtuální disk. Nyní zde máme novou aplikaci, která se jmenuje jednoduše Google. Ta slouží na vyhledávání.
Zde jde o hlubší integraci Google vyhledávání, přičemž společnost uvádí, že klidně poslouží na vyhledání informací ze souborů v počítači, nainstalovaných aplikací, souborů na Google Disku a také na webu. Aktivace je řešena skrze klávesovou zkratku Alt + mezerník. Součástí aplikace je i Google Lens, takže lze dohledat i informace z toho, co máte aktuálně zobrazené na displeji, případně může posloužit pro řešení nějakých úkolů. Google integroval i AI vyhledávání pro podrobnější vyhledávání.
Skoro by se dalo říci, že chybí jen integrace Gemini Live, a jednalo by se o kompletní nahrazení jakýchkoliv vyhledávacích možností systému Windows. Novinka ale zatím není dostupná pro všechny. Aplikace je k dispozici jen v rámci Search Labs. Dá se ale očekávat, že se tato novinka nakonec dostane mezi větší počet uživatelů v rámci otevřeného beta testování. Bohužel nevíme, kdy se tak stane.
