Google narval AI novinky do Chromu, má to jeden háček

Google se stará o webový prohlížeč Chrome poměrně dobře, což jde vidět na množství experimentálních funkcí. Je pravdou, že některým novinkám trvá delší dobu, než se dostanou do stabilní verze a ke všem uživatelům. Příkladem může být možnost přesunutí adresního řádku v mobilní verzi. Novinek za poslední dobu je ale více. Dnes zde máme další nášup, kde se Google zaměřil na AI.
Chrome a nejen Gemini
Už nyní můžete v Chromu využívat Google Lens, tedy možnost vizuálního vyhledávání, ale nabízí se i překlad a práce s textem. Nová aktualizace povyšuje možnosti díky integraci Gemini. Dokonce funkce má své vlastní tlačítko v horním pravém rohu. Po kliknutí se zpřístupní Gemini, které ještě v předstihu analyzuje stránku. Takto se můžete doptat na vysvětlení, případně zjistit více informací.
Novinka je ale dostupná jen pro Chrome v USA na počítači s nastavenou angličtinou jako výchozím jazykem. Do iOS se dostane později. Co se týče Androidu, tak zde nemusí nikdo čekat, jelikož jde využít Gemini, respektive Circle to Search v podstatě kdykoliv, navíc pracuje v češtině.
Další vylepšení přijde v nadcházející době, konkrétně se bude jednat o agentní Gemini, což v podstatě znamená, že Gemini bude moci za vás dělat úkony. Stačí jen zaúkolovat, co má vlastně udělat, a agent začne pracovat se stránkou. Například bude možné si takto nechat rezervovat místo v restauraci nebo rovnou si nechat nakoupit. Sice Google neuvádí nějaké bližší podrobnosti, ale je celkem jasné, že i tato funkce bude na dlouhou dobu dostupná jen v USA.
Google se zaměřil i na používání Gemini s více kartami, tedy že může pracovat s větším množstvím stránek. Gemini tedy bude moci analyzovat a shrnout nebo porovnat informace z vybraných karet. Následně může provést souhrn, naplánování nebo jen poskytnout dodatečné informace.
Daleko užitečnější a využívanější funkce bude asi využití Gemini pro hledání v historii. Jednoduše vysvětlíte, co vlastně hledáte, přičemž nebudete muset znát přesné informace. Gemini projde historii prohlížení a nabídne výsledky.
Došlo na hlubší integraci Gemini, Chromu a ostatních aplikací jako Kalendář, Youtube a Mapy. Při procházení webu nebo třeba sledování videa tak budete moci dokončit některé úkoly bez nutnosti opuštění stránky. AI Vyhledávání nově také přijde do omniboxu, tedy adresního řádku. Ten mimo jiné bude sloužit i jako možnost dohledávání informací o aktuální stránce.
Google také uvádí, že dojde na rozšíření Gemini Nano v rámci bezpečnosti. V praxi by bezpečnostní systém měl hlídat uživatele i před falešnými soutěžemi, viry a nejrůznějšími podvody. Kromě toho se bude systém snažit blokovat i falešná oznámení nebo před neoprávněným vyžádáním oprávnění k částem prohlížeče, jako webkamera a podobně.
Poslední novinka se týká hesel. Už nyní správce hesel hlídá, jestli není vaše heslo slabé, nebo jestli někde neuniklo. Pakliže se tak stane, jste vyzváni ke změně, minimálně vás i Chrome upozorní. Zde Google zapracoval a nabízí agenta pro hesla. Ten umí vaše heslo změnit na bezpečné a pak jej uložit do správce hesel. Bohužel je podpora omezena na vybrané stránky, ale očekáváme, že se agent postupně vyvine a bude zvládat jakýkoliv web. Pakliže bude možná změna hesla přes agenta, nabídne se taková možnost.
Hodně ohlášených novinek je jen pro USA a angličtinu. Dá se předpokládat, že postupně se některé funkce dostanou do světa a možná i do češtiny, ale některým to může trvat i měsíce nebo i roky, zejména kvůli přísnější legislativě na ochranu spotřebitele.
