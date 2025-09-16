Oppo vydalo modely F31 se 7000mAh baterií a IP69

Zdroj: Oppo
Oppo představuje jeden mobil za druhým a v podstatě není měsíce, kdybychom se nedočkali nějaké novinky. Tentokrát zde máme rovnou tři smartphony v rámci jedné série, ale každý je trochu jiný a současně mají něco společného. Novinky se jmenují Oppo F31, Oppo F31 Pro a Oppo F31 Pro+.
Oppo vypustilo zajímavou novinku A6 Pro
Třikrát stejný základ
Pokud jde o takovou sérii, tak většinou je hlavním spojením design a odlišnosti jsou ve specifikacích, ale jak je vidět, každé zařízení má jiný design zadní strany. Je zde ale jedna společná vlastnost, respektive specifikace. Všechny tři kousky mají ve výbavě 7000mAh baterii s podporou 80W nabíjením. I tak jde vidět rozdíly v rozměrech, hlavně tedy v tloušťce, byť tedy minimální.
Mezi Oppo F31 a Oppo F31 Pro není tolik rozdílů. Oppo F31 Pro má rychlejší procesor Dimensity 7300 a také se nabízí přední foťák s dvojnásobným rozlišením. U všech mobilů je ve výbavě na zadní straně dvojice foťáků s konfigurací 50+2 MPx, ale hlavní snímač má aspoň optickou stabilizaci obrazu. Dokonce displeje jsou stejné.
Oppo F31 Pro+ má ještě rychlejší procesor a hlavně se nabízí větší displej s menšími rámečky. Také má vyšší rozlišení a trochu jasnější panel. U všech kousků dále najdete stereo reproduktory, infra port a také vojenskou certifikaci. Nechybí ani IP69, takže mobily odolají vodě, a to za zvýšeného tlaku a teploty.
Oppo F31 začíná na ceně cca 5 400 Kč, Oppo F31 Pro pak na 6400 Kč a nejvybavenější na 7 700 Kč. Za podobné sumy by se měly novinky dostat i na evropský trh.
Specifikace Oppo F31
- displej: 6,57 palců, 2372 x 1080 pixelů (Full HD+), 120Hz, OLED, až 1400 nitů
- procesor: Dimensity 6300 Energy
- 8/12 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Android 15 + ColorOS 15.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 16 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- MIL-STD-810H, IP66 + IP68 + IP69
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
- 5G SA/ NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n38/n40/n41/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0
- rozměry: 158,16 × 75,02 × 8 mm; 185 gramů
- baterie: 7000 mAh + 80W
Specifikace Oppo F31 Pro
- displej: 6,57 palců, 2372 x 1080 pixelů (Full HD+), 120Hz, OLED, až 1400 nitů
- procesor: Dimensity 7300 Energy
- 8 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256 GB UFS 3.1
- Android 15 + ColorOS 15.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- MIL-STD-810H, IP66 + IP68 + IP69
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
- 5G SA/ NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n38/n40/n41/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0
- rozměry: 158,16 × 74,99 × 7,96 mm; 190 gramů
- baterie: 7000 mAh + 80W
Specifikace Oppo F31 Pro+
- displej: 6,8 palců, 2800 x 1280 pixelů (Full HD+), 120Hz, OLED, až 1600 nitů
- procesor: Snapdragon 7 Gen 3
- 8/12 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 256 GB UFS 3.1
- Android 15 + ColorOS 15.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS
- 2 MPx, hloubka ostrosti
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji
- MIL-STD-810H, IP66 + IP68 + IP69
- USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
- 5G SA/ NSA (n1/n3/n5/n8/n28B/n38/n40/n41/n77/n78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.5GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C 2.0
- rozměry: 158,16 × 74,99 × 7,7 mm; 190 gramů
- baterie: 7000 mAh + 80W
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Meizu 22 patří mezi kompaktnější top modely
Spotify upravuje vlastnosti bezplatné verze
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře