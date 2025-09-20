JerryRigEverything zlomil iPhone Air, nakonec

2025-09-20T20:00:23+02:00
• 20. 9. 2025#iOS #Smartphony

Zdroj: JerryRigEverything

Apple se pochlubil svým nejnovějším mobilem, iPhone Air. U něj se chlubí tloušťkou, která je jen 5,6 mm. Samozřejmě se nepočítá horní zadní hrb, kde je ukryt foťák a také podstatná část elektroniky. Kvůli tenkosti ale musel udělat několik ústupků. Absence fyzického slotu na SIM kartu nemusí být hned ústupek. Mobil podporuje jen eSIM, tedy elektronickou SIM kartu. Současně je ale v těle baterie s nižší kapacitou. Otázkou ale bylo, jestli se takto tenké zařízení zlomí.

iPhone Air nevydržel test

Už jsme mohli vidět více ukázek toho, jak se někdo snaží aspoň ohnout iPhone Air, ale zatím se to nikomu nepodařilo, tedy v rukách. Dokonce ani legenda Zack Nelson, který je znám ze svého Youtube kanálu JerryRigEverything. Ostatně se více méně proslavil právě mučením mobilů. Test provedl i na novince a obstála, řekli bychom že na jedničku s hvězdičkou.

I tak se pokusil nějak zlomit tento nový mobil od Applu. Podařilo se mu to, ale ne v rukách. Musel použít kladku, ale současně jsme se dozvěděli, jakou silou musel působit, aby mobil nevydržel. Zařízení pro měření nakonec ukázalo hodnotu 97 kg. To skutečně nikdo neudělá v rukách.

I po zlomení titanového rámu mobil stále více méně fungoval, což je obdivuhodné. Zde se jednoduše Apple poučil a udělal vše, aby iPhone Air vydržel i drsnější zacházení. Má to ale svou cenu. Jeden z ústupků je například absence stereo reproduktorů. Je zde jen jeden. Dokonce ani čip A19 Pro není v tomto případě výkonnější než A19 z iPhonu 17, jak ukazují prvotní testy. Apple ho musí evidentně značně omezovat kvůli nedostatečnému chlazení, respektive odvodu tepla. My už novinku testujeme v redakci a můžete se těšit na recenzi z reálného používání. Zatím se můžete podívat na náš nejnovější díl podcastu o všech novinkách od Applu, které představil.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

