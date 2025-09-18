Soutěž o lístek na Devfest.cz, největší vývojářskou konferenci v Česku

Devfest je festival pro vývojáře, ale to neznamená, že je jen pro ně. Zúčastnit se může kdokoliv, koho zajímají technologie. V České republice je pořádána tato akce už 6 let, přičemž začátky se odehrály v Praze. Následně se Devfest objevil v Pardubicích, Ostravě a naposled také v Plzni. Po delší pauze se konference vrací, a to s dvoudenním programem.
Vyhrajte vstup na Devfest
Už dlouhou dobu jsme partneři Devfestu, a proto jsme si s celým týmem připravili soutěž o jeden lístek v hodnotě 1399 Kč. Díky němu máte přístup na každý bod programu, dokonce je zajištěno i hlídání dětí. Mnohé ale potěší, že lístek slouží jako vstupenka na afterparty. Samotná akce se koná 23. a 24. října. V programu najdete nejrůznější přednášky a workshopy, a to i od zahraničních hostů. Sami se podívejte do programu, co vás čeká.
Jak se zapojit do soutěže?
Je to jednoduché. Stačí nám do komentářů napsat pod tento článek, proč byste měli vyhrát právě vy.
Pravidla
- Pořadatelem soutěže je Dotekománie.cz a Devfest
- Soutěž se koná v termínu 18. 9. 2025–28. 9. 2025 (23:59).
- Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.
- Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.
- Pro účast v soutěži je nutné okomentovat článek odpovědí na otázku.
- Bude vylosován jeden čtenář jako výherce
- Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou mazány.
- Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.
- Pakliže výherce neodpoví na e-mail do 48 hodin, bude vylosován náhradník.
- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.
- Na výhru nevzniká právní nárok.
