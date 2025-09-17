TCL uvádí na český trh NXTPAPER 5G Junior Edition a 60 Ultra

TCL NXT PAPER 60 Ultra; zdroj: Dotekománie
Společnost TCL dlouhou dobu vyráběla mobilní telefony pod jinými značkami, například Alcatel nebo BlackBerry, ale již nějakou dobu se věnuje i své vlastní TCL. Dnes jsme se dočkali informací o dostupnosti dvou novinek na českém trhu. Konkrétně se jedná o mobily TCL NXTPAPER 5G Junior Edition a TCL NXTPAPER 60 Ultra.
TCL NXTPAPER 5G Junior Edition a TCL NXTPAPER 60 Ultra
Můžeme rovnou začít tím vybavenějším a dražším kouskem. Ostatně si i něm můžete na našem webu přečíst článek s prvními dojmy a také zhlédnout video. Jedná se o větší zařízení se speciální úpravou displeje, která umí simulovat e-ink a hlavně se jedná o matný panel, takže došlo k redukci odlesků.
Druhá novinka je TCL NXTPAPER 5G Junior Edition, která cílí zejména na děti, hlavně tedy samotným displejem, který je dle výrobce šetrnější na jejich zrak. Kromě toho se zde nabízí i softwarové funkce na podporu soustředění. Výbava je dostatečná, jen tedy cena je trochu vyšší vůči samotné výbavě.
TCL NXTPAPER 5G Junior Edition a TCL NXTPAPER 60 Ultra budou dostupné od příštího týdne na českém trhu v konfigurace s 256GB úložištěm. TCL NXTPAPER 60 Ultra má nastavenou cenu na 12 999 Kč, přičemž doplňkový balíček obsahující MagFlip a T-Pen přijde na 1399 Kč. TCL NXTPAPER 5G Junior Edition bude stát 6 499 Kč.
Specifikace TCL NXTPAPER 5G Junior Edition
- displej: 6,67 palců, 1600 x 720 pixelů, LCD, NXTPAPER
- procesor: Dimensity 6300
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB + microSD
- Android 15
- Foťáky:
- 5 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 8 MPx
- 3.5mm jack
- stereo
- čtečka otisků prstů na straně
- 5G, Bluetooth 5.4, NFC, WiFi 5, BDS/GPS/Glonass/Galileo, A-GPS
- rozměry: 165,62 x 76,2 x 8,16 mm; 190 gramů
- baterie: 5200 mAh + 18W
Specifikace TCL NXTPAPER 60 Ultra
- displej: 7,2 palců, 2340 x 1080 pixelů, LCD, NXTPAPER, 120 Hz
- procesor: Dimensity 7400
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256 GB + microSD
- Android 15
- eSIM
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 50 MPx, 3x zoom, periskopický, OIS
- 8 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 32 MPx
- 3.5mm jack
- stereo
- čtečka otisků prstů na straně
- IP68
- 5G, Bluetooth 5.3, NFC, WiFi 6E, BDS/GPS/Glonass/Galileo, A-GPS, L1+L5
- rozměry: 174,45 x 81,23 x 5,57 mm; 209 gramů
- baterie: 5200 mAh + 33W
