Sluchátka Nothing Ear (3) představena, jaká jsou?
2025-09-18T14:30:05+02:00
• 18. 9. 2025#Android #Příslušenství

Nothing Ear (3); zdroj: Dotekománie

Společnost Nothing představila novou generaci sluchátek Nothing Ear. Tentokrát s číslovkou tři, jakkoliv se vlastně jedná o čtvrtou generaci. Po modelu Ear (2) totiž vloni dorazil model bez číslovky jen s označením Ear. Co ale přináší nového Nothing Ear (3)?

Nothing Ear (3)

Nová sluchátka zaujmou vylepšený designem. Základna je totiž nově převážně z hliníku (100% recyklovaného hliníku), což je pozitivní směr. Dříve byla zcela plastová. Sluchátka s krabičkou tak působí luxusnějším dojmem.

Nothing Ear 3 11 5188x2912x

Nothing Ear (2) vs. Nothing Ear (3); zdroj: Dotekománie

Na těle pouzdra se nachází jedno nové tlačítko s označením TALK. To souvisí s novou funkcí s názvem Super Mic. Ta vám umožní přepnout se při hovoru na mikrofon vestavěný v pouzdru z mikrofonů samotných sluchátek. Díky tomu získáte kvalitnější zvuk s lepším potlačením hluku z okolí. Při stisknutí a podržení se tak bere zvuk z pouzdra, případně můžete dvojstiskem přepnout na mikrofon pouzdra při delších konverzacích.

Nothing Ear 3 4 4341x2437x Nothing Ear 3 5 4993x2803x

Nothing Ear (3); zdroj: Dotekománie

Funkce Super Mic je určena především pro audio a video hovory do aplikací jako Zoom, Teams, Google Meet, Whatsapp a dalších. Lze ji ale využít také při nahrávání zvuku například v diktafonu na iOS nebo u videa Blackmagic. Údajně ale není optimalizována na hlasové zprávy nebo v nativních aplikacích na nahrávání videa (Android a iOS). Pokud pak máte telefon s Nothing OS, můžete využít tlačítko také pro nahrávky do Essential space.

Nothing Ear 3 8 6000x3368x

Nothing Ear (3); zdroj: Dotekománie

Samozřejmě nová Nothing Ear (3) nejsou jen o pouzdru. Vylepšena byla výdrž baterie, samotná sluchátka vydrží hrát 5,5 hodiny bez aktivního potlačení hluku a až 19 hodin s pouzdrem. Pokud budete mít zaplé ANC, pak má být výrž 3,5 hodiny, s pouzdrem 15,5 hodiny. Deseti minutové dobití přes USB-C vám pak má zajistit poslech až deset hodin. A když už jsme u nabíjení, máme tu také cívku pro bezdrátové nabíjení.

Bezdrátové spojení obstará Bluetooth 5.4 s podporou LDAC, Google Fast Pair nebo Microsoft Swift Pair. Zaujme anténa pouzdra pro spojení s tloušťkou pouhých 0,35 mm. Samotná sluchátka mají voděodolnost IP54.

Nothing Ear 3 7 4341x2437x Nothing Ear 3 6 4341x2437x

Nothing Ear (3); zdroj: Dotekománie

Zvuk zajišťují přepracované 12mm měniče, které mají snížené zkreslení na třetinu oproti předchozí generaci. Membrána je také o 20 % větší, takže basy jsou silnější (o 4–6 dB) a výšky jasnější (až o 4 dB). Každé sluchátko má nyní tři mikrofony a snímač vibrací (VPU) pro přesnější snímání hlasu. Díky tomu se hlas lépe filtruje od okolního hluku.

Fera Black Case Open w Buds Angled 16x9 2000x1125x

Černá verze Nothing Ear (3); zdroj: Nothing

Cena a dostupnost

Na trh dorazí Nothing Ear (3) také v černé barvě kromě námi testované bílé. Cenovka pro Česko je stanovena na 4499 Kč. Předobjednávky začínají právě dnes, prodej pak od 8. října.

Nothing Ear 3 2 6000x3368x

Nothing Ear (3); zdroj: Dotekománie

Miroslav Růžička

Senior Editor zaměřující se primárně na recenze, tvorbu obsahu na sociální sítě a náš podcast PZL. Nadšenec do moderních technologií, který na našem webu působí již od roku 2013. Mobilní telefony ho ale zajímají již od dětství.

