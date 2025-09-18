Sluchátka Nothing Ear (3) představena, jaká jsou?

Nothing Ear (3); zdroj: Dotekománie
Společnost Nothing představila novou generaci sluchátek Nothing Ear. Tentokrát s číslovkou tři, jakkoliv se vlastně jedná o čtvrtou generaci. Po modelu Ear (2) totiž vloni dorazil model bez číslovky jen s označením Ear. Co ale přináší nového Nothing Ear (3)?
Nothing Ear (3)
Nová sluchátka zaujmou vylepšený designem. Základna je totiž nově převážně z hliníku (100% recyklovaného hliníku), což je pozitivní směr. Dříve byla zcela plastová. Sluchátka s krabičkou tak působí luxusnějším dojmem.
Na těle pouzdra se nachází jedno nové tlačítko s označením TALK. To souvisí s novou funkcí s názvem Super Mic. Ta vám umožní přepnout se při hovoru na mikrofon vestavěný v pouzdru z mikrofonů samotných sluchátek. Díky tomu získáte kvalitnější zvuk s lepším potlačením hluku z okolí. Při stisknutí a podržení se tak bere zvuk z pouzdra, případně můžete dvojstiskem přepnout na mikrofon pouzdra při delších konverzacích.
Funkce Super Mic je určena především pro audio a video hovory do aplikací jako Zoom, Teams, Google Meet, Whatsapp a dalších. Lze ji ale využít také při nahrávání zvuku například v diktafonu na iOS nebo u videa Blackmagic. Údajně ale není optimalizována na hlasové zprávy nebo v nativních aplikacích na nahrávání videa (Android a iOS). Pokud pak máte telefon s Nothing OS, můžete využít tlačítko také pro nahrávky do Essential space.
Samozřejmě nová Nothing Ear (3) nejsou jen o pouzdru. Vylepšena byla výdrž baterie, samotná sluchátka vydrží hrát 5,5 hodiny bez aktivního potlačení hluku a až 19 hodin s pouzdrem. Pokud budete mít zaplé ANC, pak má být výrž 3,5 hodiny, s pouzdrem 15,5 hodiny. Deseti minutové dobití přes USB-C vám pak má zajistit poslech až deset hodin. A když už jsme u nabíjení, máme tu také cívku pro bezdrátové nabíjení.
Bezdrátové spojení obstará Bluetooth 5.4 s podporou LDAC, Google Fast Pair nebo Microsoft Swift Pair. Zaujme anténa pouzdra pro spojení s tloušťkou pouhých 0,35 mm. Samotná sluchátka mají voděodolnost IP54.
Zvuk zajišťují přepracované 12mm měniče, které mají snížené zkreslení na třetinu oproti předchozí generaci. Membrána je také o 20 % větší, takže basy jsou silnější (o 4–6 dB) a výšky jasnější (až o 4 dB). Každé sluchátko má nyní tři mikrofony a snímač vibrací (VPU) pro přesnější snímání hlasu. Díky tomu se hlas lépe filtruje od okolního hluku.
Cena a dostupnost
Na trh dorazí Nothing Ear (3) také v černé barvě kromě námi testované bílé. Cenovka pro Česko je stanovena na 4499 Kč. Předobjednávky začínají právě dnes, prodej pak od 8. října.
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
HMD vypouští tlačítkové přírůstky 101 4G a 102 4G
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře