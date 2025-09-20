Huawei uvádí nositelné novinky s českými cenami – Watch GT 6 & GT 6 Pro a Watch Ultimate 2

Huawei uvádí nositelné novinky s českými cenami – Watch GT 6 & GT 6 Pro a Watch Ultimate 2
2025-09-20T09:00:39+02:00
• 20. 9. 2025#Ostatní

Huawei Watch GT 6 & GT 6 Pro | Zdroj: Tisková zpráva

Čínská společnost Huawei dle spekulací z posledních týdnů oznamuje několik nositelných zařízení, která oficiálně míří na náš trh. České zastoupení poskytlo klíčové specifikace, fotografie všech novinek a konečné prodejní ceny pro fanoušky značky. V prodeji můžeme konkrétně vyhlížet hodinky Watch GT 6, Watch Ultimate 2, Watch D2 a bezdrátová sluchátka FreeBuds 7i.

Mají čím zaujmout

Model Watch GT 6 by měl prioritně oslovit sportovní a outdoorové nadšence. Zmínit musíme přes 100 tréninkových režimů včetně nového cyklistického nebo lyžařského módu. Integrovaný systém GPS oceníte při navigování přes předinstalované mapy, kde si své najdou i hráči golfu. Funkce TruSense slibuje maximálně přesné zdravotní údaje. Samotná baterie zvládne až 21 dnů provozu.

Huawei uvádí nositelné novinky s českými cenami – Watch GT 6 & GT 6 Pro a Watch Ultimate 2 Watch GT 6 & GT 6 Pro 2 10000x10000x Watch GT 6 & GT 6 Pro 1 10000x10000x

Huawei Watch GT 6 & GT 6 Pro | Zdroj: Tisková zpráva

Ještě druhá varianta Pro vyniká větším a kvalitnějším displejem ve větším pouzdře či lepší výdrží. Hodinky Watch Ultimate 2 překvapí získanou certifikací, která dovoluje potápění do hloubky 150 metrů. Mezi hodinkami lze posílat zprávy v hloubce až 30 metrů a dokonce SOS signály můžete vysílat do hloubky 60 metrů.

Zástupce s názvem Watch D2 je zaměřen hlavně na měření krevního tlaku a funkce analýzy arytmie (od poloviny října po aktualizaci). Poslední přírůstek v podobě sluchátek FreeBuds 7i slibuje velmi účinnou technologii potlačení hluku s adaptivní úpravou a také kvalitní hovory bez ruchu z okolí.

Watch Ultimate 2 2 800x800x Watch Ultimate 2 1 800x800x Watch D2 10000x10000x

Huawei Watch Ultimate 2 & Watch D2 | Zdroj: Tisková zpráva

Huawei FreeBuds 7i 3 800x800x Huawei FreeBuds 7i 2 800x800x Huawei FreeBuds 7i 1 800x800x

Huawei FreeBuds 7i | Zdroj: Tisková zpráva

Ceny

  • Huawei Watch GT 6 – od 6 299 Kč
  • Huawei Watch GT 6 Pro – od 9 499 Kč
  • Huawei Watch D2 – 9 999 Kč
  • FreeBuds 7i – 2 499 Kč
  • Huawei Watch Ultimate 2 – 22 499 Kč

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nový iPhone Air, iPhony 17, chytré AirPody a Watch: Stojí za to?

💡ANKETA: Zaujala vás novinka iPhone Air?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Reklama

nejpripojeni
nejpripojeni
vodafone
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat