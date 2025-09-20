Huawei uvádí nositelné novinky s českými cenami – Watch GT 6 & GT 6 Pro a Watch Ultimate 2

Huawei Watch GT 6 & GT 6 Pro | Zdroj: Tisková zpráva
Čínská společnost Huawei dle spekulací z posledních týdnů oznamuje několik nositelných zařízení, která oficiálně míří na náš trh. České zastoupení poskytlo klíčové specifikace, fotografie všech novinek a konečné prodejní ceny pro fanoušky značky. V prodeji můžeme konkrétně vyhlížet hodinky Watch GT 6, Watch Ultimate 2, Watch D2 a bezdrátová sluchátka FreeBuds 7i.
Mají čím zaujmout
Model Watch GT 6 by měl prioritně oslovit sportovní a outdoorové nadšence. Zmínit musíme přes 100 tréninkových režimů včetně nového cyklistického nebo lyžařského módu. Integrovaný systém GPS oceníte při navigování přes předinstalované mapy, kde si své najdou i hráči golfu. Funkce TruSense slibuje maximálně přesné zdravotní údaje. Samotná baterie zvládne až 21 dnů provozu.
Ještě druhá varianta Pro vyniká větším a kvalitnějším displejem ve větším pouzdře či lepší výdrží. Hodinky Watch Ultimate 2 překvapí získanou certifikací, která dovoluje potápění do hloubky 150 metrů. Mezi hodinkami lze posílat zprávy v hloubce až 30 metrů a dokonce SOS signály můžete vysílat do hloubky 60 metrů.
Zástupce s názvem Watch D2 je zaměřen hlavně na měření krevního tlaku a funkce analýzy arytmie (od poloviny října po aktualizaci). Poslední přírůstek v podobě sluchátek FreeBuds 7i slibuje velmi účinnou technologii potlačení hluku s adaptivní úpravou a také kvalitní hovory bez ruchu z okolí.
Ceny
- Huawei Watch GT 6 – od 6 299 Kč
- Huawei Watch GT 6 Pro – od 9 499 Kč
- Huawei Watch D2 – 9 999 Kč
- FreeBuds 7i – 2 499 Kč
- Huawei Watch Ultimate 2 – 22 499 Kč
