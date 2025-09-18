Meta Ray-Ban Display jsou chytré brýle s displejem

Zdroj: Meta
Meta spolupracuje se společností Ray-Ban v oblasti chytrých brýlí, ale do této chvíle se spíše nabízelo jen řešení bez displeje. Respektive samotné brýle neměly displej, takže jste je sice mohli ovládat, ale nic jste ve svém zorném úhlu neviděli. Jediná zpětná vazba byla přes audio. To se nyní mění s novinkou Meta Ray-Ban Display.
Meta Ray-Ban Display
Jak už samotný název napovídá, tak tyto brýle již mají vlastní displej přímo na pravé straně v zorném úhlu. Konkrétně se zde nabízí rozlišení 600 x 600 pixelů se zorným polem 20°. Maximální obnovovací frekvence je 90 Hz, ale samotný obsah se obnovuje u 30 Hz. Jas tohoto panelu je od 30 do 50000 nitů. Viditelnost by tedy měla být dobrá, ale rozlišení bude limitovat kvalitu.
Kromě toho mají brýle i 12MPx foťák, 6 mikrofonů, dva reproduktory, WiFi 6, Bluetooth 5.3, 32GB úložiště a 2 GB paměti LPDDR4X. Na oficiálních stránkách ale není uvedeno, jaký procesor se stará o výkon. Co je ale zajímavější, k ovládání je určen speciální náramek Meta Neural Band, který je připojen přes Bluetooth 5.2. Ten zaznamenává gesta rukou, která se následně interpretují do brýlí.
Brýle Meta Ray-Ban Display mají i speciální skla, která se přizpůsobují světelným podmínkám, tedy že se mohou ztmavit dle potřeby. Samotné brýle mají vydržet přibližně 6 hodin používání na jedno nabití, ve spojení s dobíjecím pouzdrem se dostane na 30 hodin. Náramek jako takový vydrží 18 hodin používání.
Meta Ray-Ban Display jsou samozřejmě vybaveny Meta AI, což je trochu limituje v použití, jelikož je zde omezení v podpoře jazyků, i v možnostech ovládání například mobilního telefonu. Kromě možnosti focení a natáčení se nabízí i videohovory, vyhledávání, mapové podklady, přehrávání hudby z vybraných platforem a také posílání zpráv, ale jen skrze WhastApp, Instagram a Messenger.
Toto vše možná někoho zaujme, ale je zde jedna komplikace. Nejde je zakoupit online. Dle oficiálního vyjádření je nutné si domluvit schůzku, které se zřejmě vybere správná verze pro vás, navíc si je vyzkoušíte. Následně zaplatíte 799 dolarů (16 500 Kč bez daně, cca 21 500 Kč s daní) a můžete si je odnést. Do vybraných zemí v Evropě ale brýle doputují až v příštím roce.
