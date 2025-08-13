Mapy od Seznamu nově zobrazují informace o kvalitě vody

Zdroj: Mapy.com
Nedávno jsme vás informovali, že aplikace Mapy od Seznamu dostala funkci HorizontAR, kterou asi moc často nevyužijete, ale tentokrát zde máme něco praktičtějšího.
Kvalita vody
Konkrétně do služby Mapy.com od Seznamu byla přidána funkce pro zobrazování informací o kvalitě vody, tedy konkrétně na vybraných přírodních vodních plochách, koupalištích a jezerech v celé České republice. Data pochází z krajských hygienických stanic a jsou čerpána z Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Pakliže jsou data dostupná, zobrazí na vodní ploše v aplikaci kapička, jak je vidět na prvním obrázku. Po kliknutí na bod zájmu se zobrazí data, která si můžete rozvinout. Zde pak získáte přesnější informace.
Nejedná se o nějak převratnou funkci, spíše došlo k doplnění dat do služby, i tak se může novinka hodit. Zatím je ale omezena jen na Česko a není jasné, jestli i v tomto případě dojde k rozšíření do zahraničí.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
O2 láká na vyzkoušení tarifu zdarma s neomezenými daty
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře