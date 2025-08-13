Mapy od Seznamu nově zobrazují informace o kvalitě vody

Mapy od Seznamu nově zobrazují informace o kvalitě vody
2025-08-13T11:47:50+02:00
• 13. 8. 2025#Aplikace #iOS

Zdroj: Mapy.com

Nedávno jsme vás informovali, že aplikace Mapy od Seznamu dostala funkci HorizontAR, kterou asi moc často nevyužijete, ale tentokrát zde máme něco praktičtějšího.

Kvalita vody

Konkrétně do služby Mapy.com od Seznamu byla přidána funkce pro zobrazování informací o kvalitě vody, tedy konkrétně na vybraných přírodních vodních plochách, koupalištích a jezerech v celé České republice. Data pochází z krajských hygienických stanic a jsou čerpána z Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Screenshot 20250813 090620 960x2142x Screenshot 20250813 090626 960x2142x

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pakliže jsou data dostupná, zobrazí na vodní ploše v aplikaci kapička, jak je vidět na prvním obrázku. Po kliknutí na bod zájmu se zobrazí data, která si můžete rozvinout. Zde pak získáte přesnější informace.

Nejedná se o nějak převratnou funkci, spíše došlo k doplnění dat do služby, i tak se může novinka hodit. Zatím je ale omezena jen na Česko a není jasné, jestli i v tomto případě dojde k rozšíření do zahraničí.

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější? Nothing Phone (3) recenze

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat