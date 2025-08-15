Celosvětový trh s tablety vzrostl ve 2. čtvrtletí o 13 %, Apple stále vede

Podle nejnovějších dat agentury International Data Company (IDC) zaznamenal globální trh s tablety ve druhém čtvrtletí roku 2025 výrazný růst. Prodeje meziročně stouply o 13 % na celkových 38,3 milionu kusů. Apple si udržel první příčku, zatímco Amazon překvapil rekordním tempem růstu.
Prodejům tabletů se ve 2. čtvrtletí dařilo
Období od dubna do června přineslo výrobcům tabletů oživení. IDC uvádí několik hlavních faktorů. Výměnné cykly zařízení, kdy mnoho uživatelů nahrazuje starší tablety novými modely s vyšším výkonem a lepšími displeji. Dále nové produktové řady v rámci jarních a letních uvedení novinek přitáhly zákazníky napříč segmenty. Státní dotace v Číně přinesly silnou podporu nákupu technologií v rámci vzdělávacích a digitálních programů výrazně podpořila poptávku. A v neposlední řadě předzásobení kvůli clům donutilo některé značky navýšit dodávky v očekávání nových obchodních bariér.
Apple v Q2 2025 prodal 12,7 milionu tabletů, což odpovídá 33,1 % podílu na trhu. Růst o 2,4 % meziročně je přičítán především úspěchu základního modelu iPad (2025), který láká kombinací nízké ceny a solidního výkonu. Apple si tak udržuje značný náskok před konkurencí, i když jeho podíl na trhu mírně klesl oproti loňským 36,6 %.
Na druhé příčce se umístil Samsung s 7,2 milionu prodaných kusů a podílem 18,7 %. Modely řady Galaxy Tab zaznamenaly silnou poptávku zejména v Latinské Americe, na Blízkém východě a v Evropě. Meziroční nárůst o 4,2 % potvrzuje stabilní pozici značky v prémiovém i středním segmentu.
Třetí místo patří Lenovu, které prodalo 3,1 milionu tabletů (8,2 % podíl). Růst o 25 % byl podpořen zejména oblíbenou řadou Tab M, herně zaměřeným Y700 a modely Xiaoxin Pad Pro. Důležitou roli zde sehrály i čínské státní dotace.
Stejný počet kusů dodal také Amazon, který ovšem zaznamenal nejrychlejší růst na trhu – 205 % meziročně. Klíčovou roli sehrála expanze řady Fire, která oslovuje cenově citlivé zákazníky.
Pátou příčku obsadilo Xiaomi s 2,8 milionu dodávek a podílem 7,4 %. Meziroční nárůst o 42 % podpořil především úspěch modelů Pad 7 a Redmi Pad SE na domácím i zahraničních trzích.
Podle IDC se dá očekávat, že trh s tablety zůstane stabilní i v druhé polovině roku, zejména díky blížícímu se nákupnímu období před svátky a pokračujícím inovacím v oblasti AI a cloudových služeb. Největší růstový potenciál mají levnější modely s podporou 5G a stylusu, které osloví jak studenty, tak profesionály.
Zdroj: gsmarena.com
