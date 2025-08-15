Vodafone dočasně zlevnil tarif s neomezenými daty o 33 %

Samotné léto je doprovázeno různými akcemi mobilních operátorů. Například O2 aktuálně nabízí jeden ze svých tarifů k vyzkoušení zdarma na jeden měsíc. Vodafone na to jde trochu jinak. Sice nedávno měl akci na několik tarifů, tak nyní startuje novou.
Neomezený tarif pod 500 Kč
Vodafone se rozhodl zlevnit jeden ze svých tarifů o 33,2 %, a to napořád pro ty, co si jej pořídí v rámci akce. Konkrétně se jedná o tarif Basic+, který má normální cenu nastavenou na 747 Kč měsíčně, ale aktuálně jej nabízí za 499 Kč měsíčně. Obsahuje neomezené volání a SMS, datově neomezený internet s rychlostí 4 Mbps a samozřejmě EU roaming v ceně.
Právě tarifů bez FUP pod hranicí 500 Kč není na trhu mnoho a většinou je nutné plnit několik podmínek, případně umět vyjednávat s operátorem. Sleva je platná napořád pro daný tarif. Není to ale jediná akce, která startuje dnes.
Vodafone také zlevnil tarif Red Basic Lite, jehož původní cena je 567 Kč měsíčně, ale nově přijde na 397 Kč měsíčně. Ten obsahuje 3 GB FUP a neomezené volání a SMS. Je ale pravdou, že při minulé akci byl levnější, stál jen 329 Kč. Basic+ tak jasně vychází lépe. Samotná akce trvá od 15. 8. do 30. 9. Tarif Basic+ lze získat na stránkách operátora, případně pro druhý můžete využít tento odkaz.
