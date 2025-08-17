Vivo G3 je sice základ, ale baterie není standardní

Zdroj: Vivo
Vivo se snaží nabídnout co nejvíce mobilů, aby uspokojil jakéhokoliv zákazníka, což jde vidět na počtu uvedených novinek. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Vivo G3.
Není to nuda
Právě novinka Vivo G3 už na první pohled nevypadá nějak zajímavě a jen podle vzhledu přední strany byste soudili, že se jedná o levnější kousek. Výřez v displeji se totiž objevuje jen u levnějších kousků. Ostatně se jedná o LCD panel s HD+ rozlišením. Na zadní straně jsou sice dva foťáky, ale Vivo uvádí specifikaci jen u jednoho, druhý ani nezmiňuje, takže se jedná o nějaký doplňkový s nízkým rozlišením. Bohužel hlavní má jen 13 MPx.
Základem je zde procesor Dimensity 6300, díky čemuž mobil podporuje 5G sítě. Je zde i konektor pro sluchátka. Všemu dodává energii baterie o kapacitě 6000 mAh a podporuje 44W nabíjení, což je rozhodně jedna z těch lepších specifikací u tohoto kousku. Vivo G3 také splňuje certifikaci IP64, takže například vydrží v dešti.
Základní verze Vivo G3 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 4 400 Kč, což je vyšší suma, než bychom očekávali. Navíc je bez daně a poplatků, takže evropská částka by byla větší. Tento poměr ceny a výbavy by neuspěl v Česku, ani na evropském trhu. Vivo by muselo zlevnit.
Specifikace Vivo G3
- displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD
- procesor: Dimensity 6300
- RAM: 6/8 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
- Android 15 + OriginOS 5
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- ? MPx
- přední – 5 MPx
- čtečka otisků prstů na straně
- 3.5mm jack
- IP64
- 5G, Bluetooth 5,4, WiFi 6, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS
- rozměry: 167,3 x 76,95 x 8,19 mm; 204 gramů
- baterie: 6000 mAh + 44 W
