Vivo G3 je sice základ, ale baterie není standardní
2025-08-17T09:00:48+02:00
• 17. 8. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Vivo

Vivo se snaží nabídnout co nejvíce mobilů, aby uspokojil jakéhokoliv zákazníka, což jde vidět na počtu uvedených novinek. Dnes zde máme další přírůstek v podobě Vivo G3.

Vivo V60 sice zapadne do střední třídy, ale některé specifikace jsou velmi dobré

Není to nuda

Právě novinka Vivo G3 už na první pohled nevypadá nějak zajímavě a jen podle vzhledu přední strany byste soudili, že se jedná o levnější kousek. Výřez v displeji se totiž objevuje jen u levnějších kousků. Ostatně se jedná o LCD panel s HD+ rozlišením. Na zadní straně jsou sice dva foťáky, ale Vivo uvádí specifikaci jen u jednoho, druhý ani nezmiňuje, takže se jedná o nějaký doplňkový s nízkým rozlišením. Bohužel hlavní má jen 13 MPx.

25e1b49524e7f91d69595d50d653762c 640x640x

Zdroj: Vivo

Základem je zde procesor Dimensity 6300, díky čemuž mobil podporuje 5G sítě. Je zde i konektor pro sluchátka. Všemu dodává energii baterie o kapacitě 6000 mAh a podporuje 44W nabíjení, což je rozhodně jedna z těch lepších specifikací u tohoto kousku. Vivo G3 také splňuje certifikaci IP64, takže například vydrží v dešti.

Základní verze Vivo G3 má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 4 400 Kč, což je vyšší suma, než bychom očekávali. Navíc je bez daně a poplatků, takže evropská částka by byla větší. Tento poměr ceny a výbavy by neuspěl v Česku, ani na evropském trhu. Vivo by muselo zlevnit.

Specifikace Vivo G3

  • displej: 6,74 palců, 1600 x 720 pixelů, 90 Hz, LCD
  • procesor: Dimensity 6300
  • RAM: 6/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB UFS 2.2
  • Android 15 + OriginOS 5
  • Foťáky:
    • zadní – 13 MPx
      • ? MPx
    • přední – 5 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • 3.5mm jack
  • IP64
  • 5G, Bluetooth 5,4, WiFi 6, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS
  • rozměry: 167,3 x 76,95 x 8,19 mm; 204 gramů
  • baterie: 6000 mAh + 44 W

Zdroj: gsmarena.com

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

