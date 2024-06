Recenze T Phone 2 Pro – je všechno tak růžové? [recenze]

T Phone 2 Pro; zdroj: Dotekománie

Vloni jsme se dočkali prvního telefonu od T-Mobile pod názvem T Phone a letos už tu máme jeho druhou generaci. My jsme otestovli tuto novinku T Phone 2 Pro, tedy ten vybavenější model z řady T Phone 2. Jak dokáže telefon od růžového operátora konkurovat zavedeným značkám?

T-Mobile uvedl novou generaci mobilů T Phone 2 a T Phone 2 Pro

Balení T Phone 2 Pro

Jak už to tak dnes pomalu bývá zvykem, T Phone 2 Pro nabízí chudší obsah balení, ve kterém najdeme jen samotný telefon, manuály, sponku na SIM kartu a USB-C kabel. Výrobce nám poskytnul na test i obal, který se prodává samostatně. Jeho přítomnost ale chválím, jelikož odhaduji, že příliš mnoho třetích stran na tento telefon obaly vyrábět nebude.

Konstrukce

Jedná se o velký telefon, který se na první pohled snaží zaujmout svým modulem fotoaparátu na zádech. Ten připomíná třeba OnePlus 10 Pro a jeho vzhled se mi líbí. Působí to stále poměrně originálně a ani tolik nevystupuje z těla zařízení.

Zadní panel má jinak příjemnou matnou povrchovou úpravu s logem T-Mobile uprostřed. Barevná varianta bude pouze jedna, a to Azurite Blue. V realitě je to taková tmavě modrá, v některých světelných podmínkách působící skoro jako šedá. Záda však vypadají v realitě pěkně a na svoji cenovku nadprůměrně.

T Phone 2 Pro nabízí plastový rám, což při jeho cenovce není překvapení a kovový rám zde vidíme málokdy. Telefon působí poměrně masivně. Na boku se nachází čtečka otisků prstů v odemykacím tlačítku, která je zvýrazněná růžovou, tedy barvou operátora. V praxi je však spolehlivá a rychlá. Jen mě mrzí, že pro odemčení je krom přiložení prstu na čtečku poté ještě přejet přes displej. V nastavení jsem možnost okamžitého odemčení jen dotknutím čtečky nenašel.

Na čelní straně mě mírně mrzí větší rámečky kolem displeje s větší bradou. To mi připomíná starší Galaxy A modely jako třeba Galaxy A52. Chválím přítomnost aspoň základní ochrany s certifikací IP54. T-Mobile se pak dále také chlubí skórem udržitelnosti výrobního procesu i používání, kde dosáhl v rámci Eco Rating na hodnotu 84/100.

Celkem překvapivě tu máme stereo reproduktory. Nepotěší nekvalitní vibrační motůrek, tedy žádnou pokročilou haptiku zde nečekejte.

Displej

Samotný 6,8palcový displej je typu AMOLED a nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz. Tu je ale potřeba hned po prvním spuštění ručně v nastavení zapnout, což je trochu škoda. Dokážu si představit, že na toto běžný uživatel zapomene a bude žít s telefonem nastaveným na 60Hz frekvenci. Jas je dostatečný vzhledem k cenovce a vlastně celkově se jedná se super zobrazovací panel, který opravdu neurazí. Jsem rád, že tyto kvalitní panely už jsou i u levnějších modelů. Ano, jeho frekvence je konstantních 120 Hz, ale výdrž baterie je stále skvělá.

Hardware

Uvnitř tepe procesor Snapdragon 6 Gen 1, což je skoro dva roky starý čip s podporou 5G spadající do střední třídy. Volba to ale není špatná, například konkurenční skoro stejně drahý Honor 200 Lite s Dimensity 6080 má v benchmarku Geekbench 6 o pětinu horší výkon.

V praxi T Phone 2 Pro šlape velice dobře a s chodem systému jsem byl spokojen. Vlastně jsem byl až mile překvapen, jak dobře a plynule telefon funguje. Řekl bych, že tomu dopomáhá i sázka na čistý Android bez nadstavby.

Specifikace T Phone 2 Pro

displej: 6,8 palců, FHD+, 120 Hz

procesor: Snapdragon 6 Gen 1

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB + microSD

Android 14

Foťáky: zadní – 50 MPx 5 MPx 2 MPx 2 MPx přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů

IP54

3.5mm jack, NFC

baterie: 5000 mAh + 25W, bezdrátové 15 W

2 aktualizace operačního systému (Android 15 a 16), 5 let softwarové podpory (3 roky měsíčních SMR + 2 roky čtvrtletních SMR)

Výdrž baterie

Baterie o kapacitě 5000 mAh dle mých zkušeností výdrží i dva dny mého normálního používání. Určitě se tak nemusíte bát slabší výdrže, naopak patří mezi ty lepší. Nabíjení pak probíhá výkonem 25 W drátově a velice potěší bezdrátové nabíjení, a to dokonce 15W. To je něco, co u takto levného telefonu opravdu není zvykem. Kolikrát nemá bezdrátové nabíjení i dvakrát dražší mobil.

Fotoaparát

Na zádech tu máme sice na první pohled čtyři fotoaparáty, bohužel dva jsou vlastně celkem zbytečné a i ten třetí není úplně povedený. Za zmínku stojí především hlavní 50MPx snímač s optickou stabilizací. Dále je tu 5MPx ultra širokoúhlý snímač a nakonec jsou tu dva 2MPx snímače – hloubky a makro.

Hlavní snímač fotí poměrně dobře a jeho výkon odpovídá své kategorii, možná bych řekl, že je i mírně lepší. Zde pomáhá i optická stabilizace. Naopak ultra širokoúhlý snímač je podprůměrný a nefotí pěkně, jeho fotky jsou kolikrát i ve dne tmavé a detailů je na nich málo.

V noci máte k dispozici dedikovaný noční režim, který nabízí mírně lepší výsledky než automatika. Je však dostupný jen pro hlavní snímač, čemuž se ani nedivím. Ultra širokoúhlý snímač je v noci opravdu velmi mizerný a nevyplatí se ho používat.

Makro snímač je také poměrně zbytečná věc, jeho kvalita je nízká. Kytka na snímku vpravo níže byla bílá, ale vypadá spíše do zeleného odstínu.

Software

Na střední třídu zde není ani špatná softwarová podpora. T Phone 2 Pro dostane Android 15 a 16 a pak tu máme především celkem 5 let bezpečnostních aktualizacích. Samotný systém je poměrně čistý, není zde žádná nadstavba, což chválím. Výchozí tapeta a barvy systému jsou růžové, ale nebojte, samozřejmě to lze změnit na jakoukoliv jinou barvu a tapetu. Výchozí velikost ikonek a zobrazení jsem musel zmenšit, díky tomu se i na obrazovku vejde více obsahu.

Pochválit jednoznačně musím přítomnost bezdrátového nabíjení, a dokonce rovnou s výkonem 15 W. Tuto funkci často nevidíme ani u telefonů s cenovkou kolem 10 tisíc, přitom doporučená cena T Phone 2 Pro je 6 699 Kč.

Závěr

T Phone 2 Pro s jeho cenovkou 6 699 Kč působí jako velmi zajímavá volba ve střední třídě. Má totiž své přednosti, jako je třeba podpora bezdrátového nabíjení, solidní softwarová podpora, masivní bytelná konstrukce s certifikací IP54 nebo slušný 120Hz displej. Naopak mírně zklamaný jsem z designu čelní strany v čele s tlustšími rámy, pouze jedním použitelným fotoaparátem na zádech nebo horšími vibracemi.

Klady

Přítomnost bezdrátového nabíjení, a dokonce 15W

Solidní displej

Skvělá optimalizace

Odolnost IP54

5 let bezpečnostních aktualizací

Zápory

Horší vibrace

Slabší ultra širokoúhlý snímač a zbytečný makro a snímač hloubky

Slabší nahrávání videa



