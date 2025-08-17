Chytré hodinky nově v obchodech – sportovní, dětské, s GPS

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Kumi U6
Levnější kategorie hodinek na českém trhu rozšířil model Kumi U6, který má AMOLED displej, ale navíc zde najdete i GPS. Nechybí mnoho sportovních režimů a na jedno nabití mají vydržet 7 dnů běžného používání.HEUREKAKumi U6Cena od 2 275 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Bea-Fon Watch 501
Také se nabízí hodinky Bea-Fon Watch 501 s AMOLED displejem a podle popisu mají mít podporu i pro GPS, ale tuto informaci spíše doporučujeme ověřit u prodejce.HEUREKABea-Fon Watch 501Cena od 2 498 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
JG Smart JGR56 GPS
I další hodinky mají GPS. Model JG Smart JGR56 GPS má podporovat dokonce u duální frekvence pro vyšší přesnost. AMOLED displej je samozřejmostí a podporují přes 180 sportovních režimů. Jsou i odolnější, jelikož splňují certifikaci IP69K.HEUREKAJG Smart JGR56 GPSCena od 1 850 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Canyon KW-48
Poslední novinka na trhu za poslední týden je Canyon KW-48, tedy dětské hodinky. Kromě GPS je zde podpora pro LTE a samozřejmě nechybí rodičovské funkce.HEUREKACanyon KW-48Cena od 2 388 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
