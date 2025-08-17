Chytré hodinky nově v obchodech – sportovní, dětské, s GPS

Chytré hodinky nově v obchodech – sportovní, dětské, s GPS
2025-08-17T13:38:32+02:00
17. 8. 2025

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.

Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Kumi U6

Levnější kategorie hodinek na českém trhu rozšířil model Kumi U6, který má AMOLED displej, ale navíc zde najdete i GPS. Nechybí mnoho sportovních režimů a na jedno nabití mají vydržet 7 dnů běžného používání.

Kumi U6 na Heureka.cz
Cena od 2 275 Kč

6f3db745 3eb2 4b4e 8d73 b1a34be2d6a9 2000x2000x

Bea-Fon Watch 501

Také se nabízí hodinky Bea-Fon Watch 501 s AMOLED displejem a podle popisu mají mít podporu i pro GPS, ale tuto informaci spíše doporučujeme ověřit u prodejce.

Bea-Fon Watch 501 na Heureka.cz
Cena od 2 498 Kč

b5828ebd 15a3 4553 97b0 80c40fd0babc 2000x2000x

JG Smart JGR56 GPS

I další hodinky mají GPS. Model JG Smart JGR56 GPS má podporovat dokonce u duální frekvence pro vyšší přesnost. AMOLED displej je samozřejmostí a podporují přes 180 sportovních režimů. Jsou i odolnější, jelikož splňují certifikaci IP69K.

JG Smart JGR56 GPS na Heureka.cz
Cena od 1 850 Kč

e7fe51d8 f3b8 4817 a514 ff48373926f0 2000x2000x

Canyon KW-48

Poslední novinka na trhu za poslední týden je Canyon KW-48, tedy dětské hodinky. Kromě GPS je zde podpora pro LTE a samozřejmě nechybí rodičovské funkce.

Canyon KW-48 na Heureka.cz
Cena od 2 388 Kč

product 7246406 701x800x

