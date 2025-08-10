To nej z uplynulého týdne #32 – O2, iOS 26, Swarovski, Wi-Fi 8 a další

Zdroj: Motorola
Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Čipy Dimensity nyní dokáží lépe emulovat PC hry na Androidu
Hraní PC her na telefonu? Díky emulaci je to možné — a nyní dokonce ještě lepší. GameSir, známý výrobce herních ovladačů a vývojář emulátoru GameHub, oznámil zásadní novinku: čipy MediaTek Dimensity výrazně zlepšily podporu pro emulaci PC her, a to i ve srovnání s konkurenčními čipy od Qualcommu. [pokračování článku]
Wi-Fi 8 nebude rychlejší, ale bude chytřejší: co vše nová generace bezdrátové sítě přinese?
Teprve několik hodin po oficiálním schválení standardu Wi-Fi 7 se objevují první konkrétní informace o jeho nástupci. Wi-Fi 8 sice neslibuje vyšší rychlosti, zato má přinést významný posun v oblasti spolehlivosti, nízké latence a výkonu v hustě obsazených sítích. [pokračování článku]
Smartphone je dnes slepý sluha. A my jsme přestali být jeho pány
Pamatuju si přesně ten den, kdy jsem si pořídil svůj první chytrý telefon. Byl to Samsung Galaxy Mini. Malý plastový telefon v černo-zeleném provedení, bez skla, bez elegance, ale s obrovským příslibem změny. Pro mě. V té době to byl můj vstup do nového světa. Cítil jsem se, jako bych žil v jiném vesmíru. Nikdy jsem si ale nedovedl představit, jak moc se můj vztah se smartphonem změní. V kapse jsem najednou nosil nástroj, který mi dá přístup k celému světu. Mohl jsem psát, tvořit, navigovat se městem, fotit a upravovat fotky, poznamenávat si myšlenky i číst knihy. To byl plán. Takhle to mělo být. [pokračování článku]
Skládací iPad se opozdí, měl by dorazit asi až po roce 2026
Zatímco se fanoušci Applu těší na příchod skládacích zařízení, zdá se, že skládací iPad si na svou premiéru ještě počká. Analytik Jeff Pu, který dříve naznačoval brzké uvedení na trh, nyní otočil. Podle jeho nejnovějších informací se skládací iPad nezačne vyrábět ani do konce roku 2026. [pokračování článku]
Podcast: Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější?
Kamery šejdrem, matrixový displej navíc a mnoho tlačítek, co to je? Ano, řeč nebude o ničem jiném než o Nothing Phone (3) (recenze), novém top modelu této značky. Je to ale skutečně top model? Povíme si naše zkušenosti. [pokračování článku]
MIT dosáhlo ohromujícího zrychlení datového přenosu přes 6G díky novému čipu
Datový provoz roste závratným tempem. Edholmův zákon ukazuje, že jak přenosové rychlosti, tak nároky na spektrum rostou exponenciálně. Zároveň hluboké neuronové sítě spotřebovávají stále více výpočetního výkonu. Tento nesoulad nutí inženýry hledat nové způsoby, jak zvládnout budoucí sítě jako je například 6G. [pokračování článku]
Apple Music 5.0 beta přináší funkce z iOS 26 i na Android
Apple připravuje na podzim vydání iOS 26, ale už nyní se některé jeho novinky dostávají do světa, konkrétně na platformu Android. Nová beta verze Apple Music 5.0 pro Android přináší zajímavé funkce a drobné úpravy designu, i když ne vše je zatím stejné jako na iPhonu. [pokračování článku]
O2 mělo další výpadek. Tvrdí, že se jedná o optimalizaci sítě
O2 zaznamenalo ve čtvrtečních dopoledních hodinách a následně během pátečního dne výpadky sítě. Ve čtvrtek se mělo jednat o pouhé minuty, během pátku přetrvával výpadek až do odpoledních hodin. O2 v pátek skrze sociální sítě uvedlo, že se nejednalo o technické problémy, ale o „projev prací na nápravných opatřeních v reakci na pondělní zhoršenou dostupnost našich služeb“. K pátečnímu výpadku uvedlo podobnou informaci „V průběhu prací může krátkodobě trvat sestavení hovorů trochu déle nebo docházet k občasnému snížení rychlosti načítání dat“. [pokračování článku]
Motorola a Swarovski společně vydávají telefon a sluchátka
Od dubna táhnoucí se spekulace kolem úzké spolupráce mezi firmou Motorola a rakouským výrobcem broušeného křišťálu Swarovski jsou konečně na svém konci. Světlo světa totiž spatřil legendární „véčkový“ telefon Razr 2025 a bezdrátová sluchátka Buds Loop. Obě novinky u prodejců budou k dostání v rámci speciální edice pod názvem Brilliant Collection. Zároveň pro ještě lepší odlišení mají povrchovou úpravu Pantone Ice Melt. [pokračování článku]
iOS 26 přináší tři důležité novinky do App Storu, zaměří se na hry, přístupnost i rodičovskou kontrolu
Nový systém iOS 26 přinese rozsáhlé aktualizace do aplikací jako Wallet, Hudba nebo Zprávy. Apple však nezapomíná ani na App Store, který se dočká tří výrazných vylepšení. Ta zlepší uživatelský komfort, pomohou vývojářům informovat o dostupnosti funkcí a usnadní rodičům výběr vhodných aplikací pro jejich děti. [pokračování článku]
