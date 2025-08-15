Huawei představil tablety MatePad Air 12 a MatePad 11.5 S

Huawei představil tablety MatePad Air 12 a MatePad 11.5 S
2025-08-15T18:00:38+02:00
• 15. 8. 2025#Ostatní

Zdroj: Huawei

Po nějaké době zde máme další tablety od Huawei. Právě v tomto segmentu se výrobci poměrně dobře daří, zejména tedy na domácím trhu. Novinky se jmenují MatePad Air 12 a MatePad 11.5 S.

Huawei MatePad Air 12 a Huawei MatePad 11.5 S

Začneme vybavenějším modelem MatePad Air 12, který se pyšní displejem. Jedná se sice o LCD panel, ale má vysoké rozlišení, obnovovací frekvenci až 144 Hz a jas dosahuje na hodnotu 1000 nitů. Dokonce je zde verze s matnou úpravou, ale za to si případný zákazník připlatí. Hlavní výhodou je méně odlesků, takže se dá lépe používat na přímém denním světle.

800 800 4D8528F80C6AD6E73557E191DD9F3C40 800x488x

Huawei MatePad Air 12; Zdroj: Huawei

Kromě toho má tablet 6 reproduktorů, takže se hodí pro konzumaci multimediálního obsahu. Druhá novinka Huawei MatePad 11.5 S má o něco slabší specifikace. Displej má o něco menší úhlopříčku, ale stále si zachovává vysoké rozlišení a obnovovací frekvenci. Baterie má menší kapacitu, tedy 8800 mAh a je zde i pomalejší nabíjení. Na druhou stranu má nižší hmotnost. Zde jdou k dispozici 4 reproduktory a také došlo na snížení rozlišení u zadního foťáku.

800 800 D2ADB7B8C60E0857CAD9DF616D026A18 800x459x

Huawei MatePad 11.5 S; Zdroj: Huawei

Ani u jednoho modelu Huawei nezmiňuje procesor, takže si budeme muset počkat, až se k někomu dostanou do rukou. Oba tablety jsou vybaveny systémem HarmonyOS 5, který už v podstatě nemá nic společného s Androidem.

Huawei MatePad 11.5 S má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 7 300 Kč. Huawei MatePad Air 12 pak začíná na cca 8 800 Kč. Ceny jsou bez DPH a dalších poplatků.

Specifikace Huawei MatePad Air 12

  • displej: 12 palců, 2800 × 1840 pixelů, LCD, 30-144 Hz, 3:2, až 1000 nitů
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • HarmonyOS 5
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx
    • přední – 8 MPx
  • 6 reproduktorů
  • USB 3.1 GEN 1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2,
  • rozměry: 270 × 183 × 5,9 mm; 555 gramů
  • baterie: 10 100 mAh + 66W

Specifikace Huawei MatePad 11.5 S

  • displej: 11,5 palců, 2800 × 1840 pixelů, LCD, 30-144 Hz, 3:2
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB
  • HarmonyOS 5
  • Foťáky:
    • zadní – 13 MPx
    • přední – 8 MPx
  • 4 reproduktory
  • USB 3.1 GEN 1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,
  • rozměry: 261 × 177,3 × 6,1 mm; 515 gramů
  • baterie: 8 800 mAh + 44W

Zdroj: gsmarena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

