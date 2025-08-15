Huawei představil tablety MatePad Air 12 a MatePad 11.5 S

Zdroj: Huawei
Po nějaké době zde máme další tablety od Huawei. Právě v tomto segmentu se výrobci poměrně dobře daří, zejména tedy na domácím trhu. Novinky se jmenují MatePad Air 12 a MatePad 11.5 S.
Huawei MatePad Air 12 a Huawei MatePad 11.5 S
Začneme vybavenějším modelem MatePad Air 12, který se pyšní displejem. Jedná se sice o LCD panel, ale má vysoké rozlišení, obnovovací frekvenci až 144 Hz a jas dosahuje na hodnotu 1000 nitů. Dokonce je zde verze s matnou úpravou, ale za to si případný zákazník připlatí. Hlavní výhodou je méně odlesků, takže se dá lépe používat na přímém denním světle.
Kromě toho má tablet 6 reproduktorů, takže se hodí pro konzumaci multimediálního obsahu. Druhá novinka Huawei MatePad 11.5 S má o něco slabší specifikace. Displej má o něco menší úhlopříčku, ale stále si zachovává vysoké rozlišení a obnovovací frekvenci. Baterie má menší kapacitu, tedy 8800 mAh a je zde i pomalejší nabíjení. Na druhou stranu má nižší hmotnost. Zde jdou k dispozici 4 reproduktory a také došlo na snížení rozlišení u zadního foťáku.
Ani u jednoho modelu Huawei nezmiňuje procesor, takže si budeme muset počkat, až se k někomu dostanou do rukou. Oba tablety jsou vybaveny systémem HarmonyOS 5, který už v podstatě nemá nic společného s Androidem.
Huawei MatePad 11.5 S má nastavenou cenu u základního modelu v přepočtu přibližně na 7 300 Kč. Huawei MatePad Air 12 pak začíná na cca 8 800 Kč. Ceny jsou bez DPH a dalších poplatků.
Specifikace Huawei MatePad Air 12
- displej: 12 palců, 2800 × 1840 pixelů, LCD, 30-144 Hz, 3:2, až 1000 nitů
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- HarmonyOS 5
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx
- přední – 8 MPx
- 6 reproduktorů
- USB 3.1 GEN 1, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2,
- rozměry: 270 × 183 × 5,9 mm; 555 gramů
- baterie: 10 100 mAh + 66W
Specifikace Huawei MatePad 11.5 S
- displej: 11,5 palců, 2800 × 1840 pixelů, LCD, 30-144 Hz, 3:2
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB
- HarmonyOS 5
- Foťáky:
- zadní – 13 MPx
- přední – 8 MPx
- 4 reproduktory
- USB 3.1 GEN 1, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,
- rozměry: 261 × 177,3 × 6,1 mm; 515 gramů
- baterie: 8 800 mAh + 44W
