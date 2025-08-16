Evropský trh s ohebnými telefony poroste, hlavní roli hrají „book-style“ modely

Evropský trh s ohebnými telefony poroste, hlavní roli hrají „book-style“ modely
2025-08-16T13:33:47+02:00
16. 8. 2025

Galaxy Z Fold7; zdroj: Dotekománie

Podle nejnovější analýzy Counterpoint Research zažívá evropský trh s ohebnými smartphony výrazný růst. V roce 2024 vzrostly dodávky meziročně o 37 %, přesto však tato zařízení tvoří pouze zhruba 2 % celkového trhu se smartphony v Evropě.

Ohebné telefony budou stále více oblíbenější tvrdí analýza

Největší tahouni růstu přitom nejsou kompaktnější „flip“ modely, ale spíše větší „book-style“ konstrukce, tedy telefony otevírané jako kniha. Jejich prodeje v roce 2024 vzrostly o 60 % oproti předchozímu roku, ale i tak mají podíl jen kolem 1 % na celkovém trhu.

V roce 2022 držel Samsung neuvěřitelných 98 % evropského trhu s ohebnými telefony. Postupný nástup značek jako Honor, Google, OnePlus a Tecno ale vedl k rychlému poklesu podílu. Na konci roku 2023 měl Samsung už „jen“ 73 %, a tento trend pokračoval i letos.

gsmarena 001 1200x675x

Zdroj: GSM Arena

V roce 2024 měl jihokorejský výrobce podíl 50 %, i když jeho prodeje meziročně vzrostly o 10 %. Největším skokanem byl Honor s podílem 34 % a ohromujícím růstem 377 %. Na třetím místě se umístil Google (9 %, +72 %), následuje Oppo (4 %, +10 %) a Tecno (2 %, +88 %).

Pokles tržního podílu může být jedním z důvodů, proč Samsung letos uvedl konkurenceschopnější Galaxy Z Fold7. V srpnu mu však cestu zkříží Honor Magic V5, který vstupuje na evropský trh. Další hrozbou bude Google Pixel 10 Pro Fold očekávaný v říjnu. A v horizontu dvou let se objevuje ještě větší konkurent – Apple, jenž by podle spekulací měl uvést první skládací iPhone koncem roku 2026.

gsmarena 002 1200x675x

Zdroj: GSM Arena

Counterpoint Research předpokládá, že od příštího roku začnou ohebné telefony ukrajovat větší část prémiového segmentu (zařízení od 800 USD výše). V prvním pololetí letošního roku sice prodeje klesly kvůli absenci nových modelů, ale ve druhé polovině by se měly vrátit k opětovnému růstu.

Do roku 2028 má podle prognózy roční prodej v Evropě dosáhnout téměř 4 milionů kusů, což poprvé v historii překročí hranici 2 % z celkových prodejů smartphonů. V samotném prémiovém segmentu by pak ohebné telefony mohly dosáhnout až na 10% tržního podílu, přičemž na klíčových trzích jako je Velká Británie a Německo může být tento podíl ještě vyšší.

Zdroj: gsmarena.com

 

EU testuje aplikace na ověření věku a Samsung mění strategii

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dotekománie.cz

