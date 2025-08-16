Evropský trh s ohebnými telefony poroste, hlavní roli hrají „book-style“ modely

Galaxy Z Fold7; zdroj: Dotekománie
Podle nejnovější analýzy Counterpoint Research zažívá evropský trh s ohebnými smartphony výrazný růst. V roce 2024 vzrostly dodávky meziročně o 37 %, přesto však tato zařízení tvoří pouze zhruba 2 % celkového trhu se smartphony v Evropě.
Ohebné telefony budou stále více oblíbenější tvrdí analýza
Největší tahouni růstu přitom nejsou kompaktnější „flip“ modely, ale spíše větší „book-style“ konstrukce, tedy telefony otevírané jako kniha. Jejich prodeje v roce 2024 vzrostly o 60 % oproti předchozímu roku, ale i tak mají podíl jen kolem 1 % na celkovém trhu.
V roce 2022 držel Samsung neuvěřitelných 98 % evropského trhu s ohebnými telefony. Postupný nástup značek jako Honor, Google, OnePlus a Tecno ale vedl k rychlému poklesu podílu. Na konci roku 2023 měl Samsung už „jen“ 73 %, a tento trend pokračoval i letos.
V roce 2024 měl jihokorejský výrobce podíl 50 %, i když jeho prodeje meziročně vzrostly o 10 %. Největším skokanem byl Honor s podílem 34 % a ohromujícím růstem 377 %. Na třetím místě se umístil Google (9 %, +72 %), následuje Oppo (4 %, +10 %) a Tecno (2 %, +88 %).
Pokles tržního podílu může být jedním z důvodů, proč Samsung letos uvedl konkurenceschopnější Galaxy Z Fold7. V srpnu mu však cestu zkříží Honor Magic V5, který vstupuje na evropský trh. Další hrozbou bude Google Pixel 10 Pro Fold očekávaný v říjnu. A v horizontu dvou let se objevuje ještě větší konkurent – Apple, jenž by podle spekulací měl uvést první skládací iPhone koncem roku 2026.
Counterpoint Research předpokládá, že od příštího roku začnou ohebné telefony ukrajovat větší část prémiového segmentu (zařízení od 800 USD výše). V prvním pololetí letošního roku sice prodeje klesly kvůli absenci nových modelů, ale ve druhé polovině by se měly vrátit k opětovnému růstu.
Do roku 2028 má podle prognózy roční prodej v Evropě dosáhnout téměř 4 milionů kusů, což poprvé v historii překročí hranici 2 % z celkových prodejů smartphonů. V samotném prémiovém segmentu by pak ohebné telefony mohly dosáhnout až na 10% tržního podílu, přičemž na klíčových trzích jako je Velká Británie a Německo může být tento podíl ještě vyšší.
