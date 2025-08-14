První dojmy na nový T Phone 3 a T Tablet 2, cenovka od 4001 Kč

2025-08-14T10:00:34+02:00
• 14. 8. 2025#Android

T Phone 3

T-Mobile poslední roky představuje vlastní telefony a tablety. Zatímco T Phone 3 navazuje na základní model z loňského roku, nový T Tablet 2 pak na dva roky starý model. V redakci jsme testovali vloni T Phone 2 Pro, který nás ve finále příjemně překvapil. Jaké jsou dnešní novinky? Pojďme se na ně podívat.

T Phone 3

Jedná se o základní mobilní telefon s cenovkou 4001 korun a to je důležité zmínit hned na začátku. Telefon působí opravdu bytelným dojmem, což umocňují dva viditelné šrouby na bocích. Rám je tedy plastový, což ale v této cenové hladině vůbec nevadí. Překvapily mě celkem široké rámečky (skoro bych řekl spíš rámy) kolem displeje spolu s kapkovitým výřezem. To už se ani u telefonů v této cenové hladině tolik nenosí, byť průstřel zde není samozřejmost. Nenáročnému uživateli to však bude nejspíše jedno.



T Phone 3

Displej nabízí úhlopříčku 6,6 palce, takže se jedná o větší mobilní telefon. Potěší obnovovací frekvence 120 Hz, kterou si je nutné v nastavení zapnout. Certifikace IP54 pak zajišťuje základní odolnost spíše proti postříkání vodě.

Čtečku otisku prstů výrobce podobně jako u skládacích telefonů schoval do bočního tlačítko pro odemčení. To je mimochodem vyvedeno v barvě operátora, což za mě celkem příjemně oživuje jinak světle šedý telefon. Jiná barva v prodeji nebude, pouze tato.



T Phone 3

Uvnitř tepe Snapdragon 6 Gen 3, což je necelý rok starý čip, který se do telefony s takovouto cenovkou celkem hodí. Procesor je doplněn o 6GB RAM a 128GB úložiště, které lze překvapivě rozšířit paměťovými karty microSD. To už u dražších telefonů nenajdeme, stejně jako konektor 3,5mm jack pro připojení sluchátek. Ten jsem u telefonu neviděl už ani nepamatuji. Potěší přítomnost stereo reproduktorů.

Na zádech se schovává hlavní 50MPx snímač s optickou stabilizací, jež je doplněn o poměrně nepodstatný 2MPx makro snímač. Baterii nabízí 5000 mAh a 25W rychlé nabíjení.



T Phone 3

Operačním systémem je Android 15 s příslibem tří velkých aktualizací (Android 16, 17 a 18) a 5 let softwarové podpory v podobě bezpečnostních záplat (3 roky měsíčních SMR + 2 roky čtvrtletních SMR). V dnešní době nesmí chybět AI, a tak zde výrobce integrovat Magenta AI. Ta je k dispozici v aplikaci Můj T-Mobile. K telefonu pak dostanete 18 měsíců předplatného Perplexity Pro.



T Phone 3

T Phone 3 si podle informací na zadní straně nechává T-Mobile vyrábět ve Vietnamu u výrobce s názvem Luxshare ICT. Cenovka je nastavena na 4001 Kč, případně je zde zvýhodnění v případě koupě s tarifem Next neomezeně XL, kdy ho lze mít za 1 Kč.



T Phone 3

T Tablet 2

T Tablet 2 si výrobce nechává nově dělat u TCL. Od nich pak převzal také technologii NXTPaper. To znamená, že na displeji je matná fólie a zároveň jej lze přepnout do černobílého režimu, případně režimu s barvami. Novinkou je pak také podpora stylusu s názvem T Pen.



T Tablet 2

Zobrazovací panel má úhlopříčku 10,1 palce a frekvenci 60 Hz. Tablet z prvních dojmů působí poměrně levně, je vyrobený celý z plastu a má zajímavou texturu na zádech. A ono také levný je, jeho cenovka je 5001 Kč.

Hnacím motorem je zde MediaTek MT8755 doplněný o 6GB RAM a 128GB úložiště. Odolnost zajišťuje certifikace IP54 a potěší stereo reproduktory.



T Tablet 2

Operačním systémem je také Android 15 a zde máme trochu delší podporu, výrobce slibuje 5 velkých aktualizací s koncem na Androidu 20 a 6+ let bezpečnostních.

Baterie zde nabízí kapacitu 6000 mAh a nabíjení je výkonem 15 W. Máme tu také fotoaparát, ten zadní má 8 MPx, přední má stejné rozlišení.



T Tablet 2

T Tablet 2 bude k dostaní za standardní cenu 5001 Kč, ale s tarifem Next neomezeně 4XL ho lze mít za 1 Kč. Stylus T Pen je dodatečné příslušenství a není součást balení.



T Tablet 2



