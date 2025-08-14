HTC představilo chytré brýle VIVE Eagle s AI

Zdroj: HTC
Společnost HTC kdysi patřila mezi největší výrobce mobilů na světě a také patřila mezi významné inovátory. Nyní se jen velmi sporadicky dočkáme nového mobilu. Více se firma soustřeďuje na VR, AR a další kategorie. I tak zde máme jednu novinku v podobě chytrých brýlí HTC VIVE Eagle.
HTC VIVE Eagle
Již brzy se dočkáme nových produktů zapadajících do kategorie chytrých brýlí, zejména díky nové platformě Android XR, ale i tak zde máme již několik produktů. Mezi ně přichází novinka HTC VIVE Eagle. Tyto chytré brýle cílí na využití zejména AI, jako je ChatGPT od OpenAI nebo Google Gemini. HTC zde má i vlastní AI prvky, jako je možnost předkladu, ale čeština zde zatím není. Zde se dá ale využít Gemini.
„VIVE Eagle nejnovějším příspěvkem HTC v oblasti zařízení z kategorie wearables. Díky spojení naší snahy o špičkový design s odborností v oblasti imerzních uživatelských zážitků jsou přitom víc než jen brýle. Skrze podporu sebevyjádření a usnadnění mezilidských kontaktu totiž otevírají cestu ke svobodnějšímu životu. VIVE Eagle jsou důkaz našeho odhodlání vytvářet chytré technologie, které přirozeně zapadají do každodenního života,“ řekl výkonný viceprezident společnosti HTC Charles Huang.
HTC VIVE Eagle nejsou vybaveny displeji, ale na druhou stranu je zde foťák s 12 MPx. Fotky nebo videa jde pořizovat skrze hlasovou aktivaci. O výkon se stará Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, který má k dispozici 4 GB RAM a úložiště má 32 GB. Součástí jsou i stereo reproduktory s posílením basů. O konektivitu se stará Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. Co se týče odolnosti, je zde certifikace IP54, takže déšť by neměl dělat problémy.
VIVE Eagle jsou vybaveny baterií o kapacitě 235 mAh, což by mělo vydržet na 36 hodin. V případě poslechu hudby se bavíme o 4,5 hodinách a u hovorů pak o 3 hodinách.
Samotná skla jsou od ZEIS a nabízí UV ochranu. Brýle jako takové váží 49 gramů a nabíjení je řešeno přes piny, ke kterým se magneticky uchytí nabíječka. Cena VIVE Eagle je nastavena v přepočtu přibližně na 10 900 Kč a již nyní startují předobjednávky na stránkách výrobce. Již nyní ale HTC plánuje i verze, kde bude možné použit i dioptrická skla.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno]
Srovnali jsme Honor Magic V5 vs. Samsung Galaxy Z Fold7, kdo je tenčí a kdo fotí lépe?
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře