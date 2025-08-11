Pozor na lokální SIM karty v Egyptě, mohou vám zablokovat telefon

Čeští turisté cestující do Egypta by měli být opatrní při používání místních SIM karet a cestovatelských eSIM. Od ledna 2025 platí nové celní nařízení, které vyžaduje registraci telefonu a zaplacení cla až 38 % z jeho hodnoty. Pokud k registraci a úhradě nedojde do 90 dnů, zařízení ztratí přístup k egyptským mobilním sítím. Znovuzprovoznění je možné až po doplacení cla v plné výši.
Opatření se vztahuje na každý telefon s egyptskou SIM, včetně digitální eSIM. Výjimku mají pouze telefony využívající SIM karty zahraničních operátorů s roamingem. To znamená, že pokud si ponecháte SIM svého českého operátora a využijete roaming, celní povinnost se na vás nevztahuje.
Buď zaplatíte, nebo přijdou problémy
Podle operátora O2, který na problematiku upozornil, může novinka komplikovat i opakované cesty do Egypta, a to i při použití cestovatelských eSIM. O2 upozorňuje, že při další návštěvě mohou nastat problémy s dostupností služeb, pokud byl telefon v minulosti připojen k místní síti přes egyptskou SIM. Jako řešení doporučuje využít roamingové balíčky, s nimi není totiž registrace a placení cla potřebné.
Egyptský celní úřad a Národní úřad pro regulaci telekomunikací (NTRA) uvádějí, že cílem opatření je omezit nelegální dovoz telefonů, chránit trh před padělky a regulovat neregistrovaná zařízení. Platby cla a registrace probíhají přes oficiální aplikaci Telephony nebo na celnici při příletu.
