HTC oznamuje základní přírůstek Wildfire E4 Plus

Legendární název série Wildfire oprašuje společnost HTC, která si pro nenáročné uživatele připravila model s označením E4 Plus. Telefon vychází necelých půl roku od oznámení zástupce E5 Plus, s nímž má více než dost společného. Dnešní přírůstek ve srovnání ponese o něco horší výbavové prvky. Ke všemu výrobce opět výrazně omezí dostupnost zařízení.
Jenom základ
Přední část se pyšní 6,74palcovým displejem s HD+ rozlišením nebo 90Hz obnovovací frekvencí. Kromě tlustých rámečků dokola a výraznější brady je ještě nasazen tradiční „Waterdrop“ výřez pro obyčejnou 8MPx selfie kamerku. Stránku výkonu zajišťuje čipová sada T606 od Unisoc, který mimochodem v tomto měsíci oslaví 5 let své existence.
Následuje 4GB operační paměť RAM vedle 128GB interního úložiště. To naštěstí podporuje paměťové microSD karty. Záda jsou osazena dvěma objektivy fotoaparátu (50 + 0,3 MPx) se dvěma přisvětlovacími LED diodami. Článek baterie o velikosti 5 000 mAh nabízí technologii rychlého 10W nabíjení.
Softwarovou část v základu obstarává operační systém Android 14. Mezi ostatní prvky výbavy patří snímač otisků prstů či 3,5mm audio jack. Na prodejních pultech budou dostupné dvě barevné varianty (černá, modrá) za cenu v přepočtu okolo 2 400 Kč.
Zdroj: gizmochina.com
Michal Krajči13. 8. 2025, 8:38
Kedysi sa tí výrobcovia snažili nejako odlíšiť a priniesť niečo iné a zaujímavé. Pamätám si na prvý HTC Wildfire, ten mal optický joystick a to bolo super. Boli tam nejaké gestá namapované a vizuálne to vyzeralo perfektne. Toto je len ďalšia čierna placka ničím nezaujímavá. Prečo by som si mal kúpiť práve tento Wildfire?