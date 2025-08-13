HTC oznamuje základní přírůstek Wildfire E4 Plus

HTC oznamuje základní přírůstek Wildfire E4 Plus
2025-08-13T07:01:35+02:00
• 13. 8. 2025#Android #Smartphony

HTC Wildfire E4 Plus | Zdroj: Gizmochina

1

Legendární název série Wildfire oprašuje společnost HTC, která si pro nenáročné uživatele připravila model s označením E4 Plus. Telefon vychází necelých půl roku od oznámení zástupce E5 Plus, s nímž má více než dost společného. Dnešní přírůstek ve srovnání ponese o něco horší výbavové prvky. Ke všemu výrobce opět výrazně omezí dostupnost zařízení.

Jenom základ

Přední část se pyšní 6,74palcovým displejem s HD+ rozlišením nebo 90Hz obnovovací frekvencí. Kromě tlustých rámečků dokola a výraznější brady je ještě nasazen tradiční „Waterdrop“ výřez pro obyčejnou 8MPx selfie kamerku. Stránku výkonu zajišťuje čipová sada T606 od Unisoc, který mimochodem v tomto měsíci oslaví 5 let své existence.

HTC Wildfire E4 Plus 2 1190x1203x HTC Wildfire E4 Plus 1195x1206x

HTC Wildfire E4 Plus | Zdroj: Gizmochina

Následuje 4GB operační paměť RAM vedle 128GB interního úložiště. To naštěstí podporuje paměťové microSD karty. Záda jsou osazena dvěma objektivy fotoaparátu (50 + 0,3 MPx) se dvěma přisvětlovacími LED diodami. Článek baterie o velikosti 5 000 mAh nabízí technologii rychlého 10W nabíjení.

Softwarovou část v základu obstarává operační systém Android 14. Mezi ostatní prvky výbavy patří snímač otisků prstů či 3,5mm audio jack. Na prodejních pultech budou dostupné dvě barevné varianty (černá, modrá) za cenu v přepočtu okolo 2 400 Kč.

Zdroj: gizmochina.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Nejdivnější mobil roku? Nebo absolutně nejzajímavější? Nothing Phone (3) recenze

💡ANKETA: Koupili byste si repasovaný mobil, pokud by byl levnější než nový?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Antonín Julinek

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Michal Krajči

13. 8. 2025, 8:38

Kedysi sa tí výrobcovia snažili nejako odlíšiť a priniesť niečo iné a zaujímavé. Pamätám si na prvý HTC Wildfire, ten mal optický joystick a to bolo super. Boli tam nejaké gestá namapované a vizuálne to vyzeralo perfektne. Toto je len ďalšia čierna placka ničím nezaujímavá. Prečo by som si mal kúpiť práve tento Wildfire?

Reklama

Dotekomanie Premium

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat