Do Česka přichází Samsung Galaxy S25 Edge, nyní oficiálně [aktualizováno]

Aktualizováno 15. 8.
V květnu, při představení novinky Galaxy S25 Edge, nám Samsung jasně potvrdil, že novinka není určená pro český trh, ale nakonec došlo ke změně. Mobil vstupuje od dnešního dne oficiálně na český trh, byť tedy v obchodech se objevuje nějakou dobu, ale asi nešlo o oficiální distribuci.
„Galaxy S25 Edge není jen tenký smartphone – je to průlomový model, důkaz, že umíme nabídnout opravdu jedinečné mobilní zážitky lidem po celém světě,“ komentuje TM Roh, prezident a výkonný ředitel divize Device eXperience (DX) v Samsung Electronics. „Do své kategorie přináší skutečnou revoluci a zároveň urychluje změny, které ovlivní celý mobilní obor.“
Samsung Galaxy S25 Edge se začíná prodávat dnes. V obchodech najdete dvě barevné verze – Šedý a Černý titan. Verze s 12 GB RAM+ 256 GB má nastavenou cenu na 31 499 Kč a varianta s dvojnásobným úložištěm pak přijde na 34 499 Kč. Do 31. 8. je zde ale akce, kde jde základní verzi pořídit za 23 999 Kč, vyšší pak za 26 999 Kč. K tomu navíc zákazníci dostanou na dobu až 6 měsíců zdarma využívat službu Google AI Pro spolu s 2TB cloudovým úložištěm bez dalších poplatků.
Původní článek 13. 5.
Samsung se letos netajil podobou nového modelu v rámci série Galaxy S. Až nyní došlo na kompletní představení Samsung Galaxy S25 Edge. Bohužel se potvrdily některé spekulace.
Ale co ta baterie?
Že mobil bude lákat na svou tenkost, není nějakým překvapením. Zde opravu nabízí Samsung tenoučký mobil, má jen 5,8 milimetru. Trochu jsme doufali, že překvapí a nasadí u tohoto mobilu novou generaci baterie, ale nestalo se tak. V útrobách zařízení je baterie o kapacitě 3900 mAh, což ani na dnešní poměry není dostatečná hodnota. Vzhledem k tomu, že displej má vysoké rozlišení, přesahuje Full HD+, tak asi bude potřebovat značkou dávku energie.
Jako procesor zde slouží upravená verze Snapdragon 8 Elite. Výkonu bude tedy na rozdávání. Samsung se ještě chlubí novým předním sklem Corning Gorilla Glass Ceramic 2 a na zadní straně je od té samé společnosti, jen tedy Victus 2. Novinka nese na zadní straně dva foťáky, přičemž hlavní má 200 MPx s optickou stabilizací obrazu. Sekundární slouží pro pořizování ultra širokoúhlých snímků, ale umí si poradit i makro focením.
Kromě své tenkosti láká Samsung Galaxy S25 Edge i na svou hmotnost. Ta je pouhých 163 gramů, ale velikostně se jedná o větší zařízení, jelikož displej má 6,7 palců. Nejvíce asi bude zajímat případné zájemce, jak umí tento kousek hospodařit s energii, jelikož baterie bude asi nejslabší místo.
Bohužel si tento aspekt asi jen tak neotestujeme v našich vodách, jelikož se Samsung rozhodl distribuovat Galaxy S25 Edge jen na některé trhy, kam Česko nepatří. V některých zemích je naplánovaná dostupnost na konec měsíce, přičemž cena základní verze vychází v USA na 1099 dolarů, tedy cca 24 700 Kč bez daně a poplatků. Česká cena by se mohla rovnat cca 32 000 Kč.
Specifikace Samsung Galaxy S25 Edge
- displej: 6,7 palců, 3120 x 1440 pixelů (QHD+), AMOLED 2X, 1-120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2
- procesor: Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- 12GB RAM
- úložiště: 256/512 GB
- Android 15 + One UI 7
- Dual SIM (nano + nano / eSIM)
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, OIS
- 12 MPx, 120°
- přední – 12 MPx
- IP68
- 5G SA/NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4/5GHz), Bluetooth 5.4, GPS + GLONASS, USB-C, NFC
- rozměry: 158,2 x 75,6 x 5,8 mm; 163 gramů
- baterie: 3900 mAh + 25W USB C, bezdrátové nabíjení
