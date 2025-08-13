O2 láká na vyzkoušení tarifu zdarma s neomezenými daty

Zdroj: O2
Některé nabídky operátorů jsou si podobné, ale jen O2 v minulosti přišlo s možností si vyzkoušet tarif na měsíc zdarma. Nyní zde máme podobnou akci a opět lze používat jeden z tarifů zdarma.
Tarif zdarma na zkoušku
Je to celkem neobvyklá nabídka, která trvá jen do 31. srpna, takže zbývá jen pár týdnů pro využití. Konkrétně se jedná o tarif NEO Stříbrný.
„Nabízíme k otestování to nejlepší z našich tarifů. Bez závazků a zdarma. Neomezená data zákazníci využijí nejen na svých cestách, když budou potřebovat navigaci v mobilu, vyhledat všechny potřebné informace nebo sdílet své letní zážitky,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
U tohoto tarifu se nabízí možnost používání jeden měsíc zdarma. Jeho standardní cena je nastavena na 949 Kč měsíčně. Lze u něj aplikovat slevu 300 Kč, pakliže jej budete platit přes Air Bank, případně při podpisu smlouvy na dva roky je cena 699 Kč. Operátor u tohoto tarifu vyzdvihuje následující:
- Neomezené volání a SMS
- Neomezené datování s maximální 5G rychlostí do konce srpna, následně s rychlostí 10 Mb/s
- Možnost bezplatně si přidat k tarifu další chytré zařízení díky funkci O2 Connect, třeba tablet nebo chytré hodinky, a čerpat z něj data, SMS i volání
- Ochrana proti online hrozbám díky službě O2 Security
- Výhodné roamingové balíčky, které pokrývají téměř všechny cesty zákazníků mimo EU. Například v balíčku Svět TOP 5 GB je vyjde 1 GB jen na 80 Kč.
- Do konce srpna pak bonus 1 GB dat zdarma na prvních 24 hodin po přicestování do více než 95 zemí mimo EU
Co se týče testovacího období, tak na konci dostane klient SMS o blížím se konci, přičemž může vypovědět tarif bez poplatků nebo nějakých podmínek.
Zdroj: Tisková zpráva
