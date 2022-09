Edge 30 Ultra, Fusion a Neo; zdroj: Dotekománie

To nej z uplynulého týdne #36 – nové mobily, hodinky, procesory

Do Česka míří jen Honor 70, prodej je obohacen o dočasnou akci

Po evropském uvedení novinky Honor 70 nám společnost sdělila informace kolem dostupnosti na českém trhu. Honor 70 se u nás bude prodávat ve dvou variantách. Levnější přijde na 13 490 Kč a nabídne 8 GB operační paměti a 128GB úložiště pro data. S dvojnásobným prostorem pak přijde na 14 490 Kč. Honor si připravil na první dva týdny prodeje akci, v rámci které lze získat slevu 1 500 Kč při výkupu starého smartphonu, ale ta je dostupná jen u prodejců Alza, Datart, Smarty a Mobil Pohotovost. U operátora Vodafone lze dosáhnout na slevu 4 000 Kč a jako bonus zákazník dostane Honor Earbuds 2 Lite. [pokračování článku]

Představeny novinky Poco M5 a Poco M5s

Po nějaké době jsme se dočkali dvou novinek od značky Poco, která spadá do stáje Xiaomi. Nabízí se nám tedy Poco M5 a Poco M5s, přičemž oba modely míří i na český trh a jejich prodej začíná již tento týden. [pokračování článku]

Huawei představil sérii Mate 50 obsahující 4 modely

Huawei již nepředstavuje každou chvíli nějakou novinku, zejména kvůli sankcím uvalených ze strany USA. Například u mobilů nenajdete podporu pro sítě páté generace a Google služby a aplikace. To je případ i dnešní série novinek v podobě Huawei Mate 50 RS Porsche Design, Huawei Mate 50 Pro, Huawei Mate 50 a Huawei Mate 50E [pokračování článku]

Redmi 11 Prime 5G je novinka podobná Poco M5, ale má něco navíc

Xiaomi dnes vlastní několik značek mobilních telefonů a není neobvyklé, aby jeden model byl uváděn s různými názvy pro jednotlivé trhy. Příkladem je dnešní novinka Redmi 11 Prime, což je ve své podstatě přejmenované Poco M5. Současně jsme se ale také dočkali verze Redmi 11 Prime 5G, což je již nový mobil. [pokračování článku]

Google přináší do Česka ekologické trasy v Mapách

Google představil novinku ve službě Google Mapy, která se zaměřuje na navrhování ekologických tras. Zatímco se na funkcionalitě stále pracuje, tak do této chvíle byla k dispozici jen pro několik krajina, ale v poslední době začalo rozšiřování. Nyní jsme se dočkali i my v České republice. [pokračování článku]

Nová generace Apple Watch představena, dokonce i Apple Watch Ultra

Apple dnešní tiskovou konferenci odstartoval představením nových modelů Apple Watch, ale než se dostal k novinkám, sdílel nejrůznější příběhy o tom, jak hodinky pomohly zachránit životy. Ať se jednalo o problémy se srdcem, nebo se stala nějaká nehoda. [pokračování článku]

Apple představil iPhone 14 a iPhone 14 Plus

Apple si drží svůj standard a zpravidla představí nové smartphony v přibližně stejném časovém oknu každý rok. Ani letos nedošlo ke změně a máme zde další generaci iPhonů. Opět jsme se dozvěděli, že nová generace je tou nejlepší v historii společnosti. Otázkou je, jestli změny potěší, nadchnou nebo zaujmou případné zájemce. [pokračování článku]

iPhone 14 Pro a 14 Pro Max oficiálně, místo výřezu díra, a pořádná

Základní modely iPhone 14 a iPhone 14 Plus byly představeny, ale máme zde další novinku, která se liší, a to i z přední strany. Přichází iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. [pokračování článku]

České ceny nových iPhonů a hodinek od Applu

Včera Apple představil své nejnovější smartphony a hodinky. V případě iPhonů se nabízí dvě řady po dvou mobilech. Základní obsahuje iPhone 14 a iPhone 14 Plus. Vyšší pak nabízí iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Co se týče hodinek, tak je zde nová generace Apple Watch Series 8, Apple Watch SE a také jedno překvapení v podobě Apple Watch Ultra. [pokračování článku]

Jabra uvedla prémiová sluchátka Elite 5 a známe českou cenu

Do segmentu s prémiovými sluchátky má namířen jeden bezdrátový přírůstek od společnosti Jabra, která jej poprvé ukázala na letošním veletrhu IFA v Berlíně. Novinka nese název Elite 5 a zjištění oficiální ceny pro české zákazníky netrvalo dlouho, protože výrobce má již spuštěný předprodej za zaváděcí cenu pouze do 8. září. [pokračování článku]

Motorola uvedla modely Edge 30 Neo a Fusion

Nějakou dobu se spekulovalo o novinkách od Motoroly a dnes jsme se konečně dočkali nových modelů Edge. V tomto článku se podíváme na smartphony Motorola Edge 30 Neo a Motorola Edge 30 Fusion, což jsou zástupci střední třídy, byť mají lehké ambice na vyšší příčku, tedy aspoň v případě Fusion. [pokračování článku]

Motorola Edge 30 Ultra je top model s 200MPx foťákem a cenou 21 999 Kč

Motorola dnes představovala novinky pro mobilní trh. O prvních levnějších modelech si můžete přečíst v našem článku, ale v tomto si něco povíme o nejvybavenější novince Motorola Edge 30 Ultra, která aspiruje do top modelové řady, a to se svou cenou. [pokračování článku]

První dojmy Motorola Edge 30 Ultra, Fusion a Neo

Motorola představila celkem tři nové modely – Motorola Edge 30 Ultra, Edge 30 Fusion a Edge 30 Neo. My jsme měli možnost si všechny tři osahat a tak vám nyní přinášíme naše první dojmy a rozsáhlou galerii fotek těchto novinek. [pokračování článku]

QuietComfort Earbuds II jsou nová bezdrátová sluchátka od Bose

Nová bezdrátová sluchátka Bose QuietComfort Earbuds II od Bose jsou pokračovatelem první verze, který byla uvedena před dvěma roky. Sluchátka přináší vylepšení a také kompaktnější rozměry. [pokračování článku]

Google přidává novinky nejen do Androidu, ale také do Wear OS

Google opět vydává novinky pro Android, které zamíří mezi více uživatelů, než jen tedy mezi majitele smartphonů Google Pixel. Součástí je i představení funkce sledování Youtube videí ve službě Google Meet, ale o této funkci jsme vás již informovali. Jsou tu ale i zcela nové funkce. [pokračování článku]

Telegram plánuje přidat další úroveň zabezpečení

Bezpečnost v online prostředí by měl každý řešit a není dobré ji podceňovat. Pokud je to možné, měl by každý využívat minimálně dvoufázové ověření. Dá se tak například předejít odcizení účtu. Telegram má svůj systém dvoufaktorového ověření, ale nyní se pracuje na další metodě. [pokračování článku]

Google mění hardwarové požadavky na Android 13

Google má v tuto chvíli dvě varianty systému Android. Jedna je ta standardní, která se objevuje u většiny smartphonů, druhá má přívlastek Go a je určena pro hardwarově slabší zařízení. Společnost stanovuje minimální hardwarově požadavky pro systém, ale moc často je nemění. Naposledy jsme se dočkali změny pro Android Go, kde je požadováno, aby mobil měl minimálně 1 GB operační paměti. Nyní přichází s další změnou pro Android 13. [pokračování článku]

Jak dlouho musíme vydělávat, abychom si mohli pořídit nejnovější iPhone 14 Pro?

Apple včera uvedl své nejnovější produkty, kterým dominují samozřejmě nové iPhony 14. Jak všichni víme, nový iPhone není zrovna levná záležitost a jeho koupě nám pořádně vybílí peněženku. Kolik času nás Čechy stojí si takový telefon pořídit? To nám řekne iPhone index 2022. [pokračování článku]



