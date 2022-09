Telegram plánuje přidat další úroveň zabezpečení

Zdroj: Dotekománie

Bezpečnost v online prostředí by měl každý řešit a není dobré ji podceňovat. Pokud je to možné, měl by každý využívat minimálně dvoufázové ověření. Dá se tak například předejít odcizení účtu. Telegram má svůj systém dvoufaktorového ověření, ale nyní se pracuje na další metodě.

E-mail pro ověření

V současnosti je telegram vázán čistě na telefonní číslo a případně si můžete zvolit ještě dodatečné heslo, které se používá pro ověření totožnosti. To je ale nastavené permanentně, což není zrovna nejlepší řešení. Alessandro Paluzzi objevil ve zdrojovém kódu aplikace, že bude k dispozici ještě jedna verze pro ověření totožnosti.

Ke svému účtu budete moci zadat také e-mailovou adresu, která bude použita pro sekundární ověření. Jednoduše po přihlášení k účtu bude odeslán e-mail. Bohužel nevíme, jestli bude jen informativní, nebo bude obsahovat kód nebo odkaz pro potvrzení. Kromě e-mailu bude možné svázat telefonní číslo s Google účtem, takže by asi bylo možné se skrze něj přihlašovat.

Tyto novinky ale nikdo nemusí používat. Zatím totiž nemáme jakoukoliv indikaci, že by je Telegram vyžadoval. Mohou se ale hodit jako další vrstva zabezpečení samotného účtu.

