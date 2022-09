Instagram začne testovat novou funkci, která umožní sdílet příspěvky jiných uživatelů

Zdroj: Dotekománie

Společnost Meta, která je vlastníkem služeb Facebook, WhatsApp a Instagram se chystá testovat novou funkci. Ta by měla přijít právě do Instagramu a měla by umožnit sdílet příspěvky jiných uživatelů.

Nová funkce by se měla dostat prozatím mezi vybraný okruh uživatelů, mezi kterými proběhne testování. „Zkoumáme možnost znovu sdílet příspěvky ve Feedu – podobně jako to funguje ve Stories – aby lidé mohli sdílet to, co je zaujalo, a původní tvůrci tak budou oceněni za svou práci,“ sdělil mluvčí společnosti Meta. „Novou funkci plánujeme brzy otestovat s malým počtem lidí.„

Novinky si na Instagramu všiml expert na sociální média – Matt Navarra, který své zjištění sdílel na svém twitterovém účtu. Podle snímku, který sdílel na spodní liště přibyla nová karta odkazující do sekce sdílení. Zde se pravděpodobně budou objevovat příspěvky, které byly sdíleny.

Je dobré říci, že v současné době neexistuje žádný nativní způsob, jak v aplikaci sdílet příspěvek někoho jiného. Pokud tak chceme učinit, musíme k tomu využit aplikací třetí strany. Jak to tak vypadá Instagram na možnosti sdílet příspěvky pracuje již delší dobu, první informace se objevily již v květnu letošního roku, kdy Alessandro Paluzzi sdílel na svém twitterovém účtu snímek, kde se nabídka sdílení objevila.

